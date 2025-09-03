대한매일상회 바로가기
메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관

[김동완의 오늘의 운세] 2025년 9월 3일

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
수정 2025-09-03 02:03
입력 2025-09-03 02:03
이미지 확대




48년생 : 혼자만의 시간이 필요한날.

60년생 : 집안에 경사스런 일 생긴다.

72년생 : 일도 잘되고 마음도 뿌듯하다.

84년생 : 공연히 마음만 조급해진다.

96년생 : 이동하면 좋은 일 생기겠다.



49년생 : 자녀로 인한 기쁜 일 생긴다.

61년생 : 일이 순조롭게 풀려나간다.

73년생 : 옛것을 지키고 유지하면 대길.

85년생 : 돈이 들어오니 즐거운 하루.

97년생 : 오후에 일이 잘 풀리겠다.

호랑이

50년생 : 유혹을 잘 견디면 기쁜날이 된다.

62년생 : 매사 뜻한 대로 되는구나.

74년생 : 지금은 절약이 최선이다.

86년생 : 즐거운 일이 생긴다.

98년생 : 때를 잘 활용하면 이익이 생긴다.

토끼

51년생 : 가까운 사람 덕에 행운 있겠다.

63년생 : 일이 잘 진행된다.

75년생 : 먼 곳으로부터 좋은 소식 받는다.

87년생 : 주머니 사정이 두둑해진다.

99년생 : 운기가 양호한 날이다.



52년생 : 현실에 감사하는 마음 가져라.

64년생 : 주변 사람의 도움이 크다.

76년생 : 화해하는 자세가 필요하다.

88년생 : 마음먹은 일 성공한다.

00년생 : 일도 잘되고 마음도 뿌듯하다.



53년생 : 대인관계가 좋아진다.

65년생 : 몸과 마음을 편안하게 하라.

77년생 : 관용적인 마음을 가지면 길하다.

89년생 : 자기 주장을 너무 내세우지 마라.

01년생 : 뜻밖의 공명을 얻겠구나.



54년생 : 바깥에서 활동하는 것이 유리하다.

66년생 : 새로운 일 추진해도 좋다.

78년생 : 가족과 함께 시간을 가지면 좋다.

90년생 : 자기의 본분을 지키면 운수대통.

02년생 : 힘들어도 스스로 해야 소득이 생긴다.



43년생 : 귀인의 도움으로 소원을 성취한다.

55년생 : 새로운 마음가짐이 필요하다.

67년생 : 수입이 짭짤한 날이다.

79년생 : 나른한 기분의 좋은 하루이다.

91년생 : 인간관계가 순조롭다.

원숭이

44년생 : 좋은 일과 궂은일 교차한다.

56년생 : 차츰 운이 상승하는 날.

68년생 : 신념을 가지고 열심히 노력하라.

80년생 : 마음이 평안하다.

92년생 : 뜻한 바대로 이룬다.



45년생 : 모든 일이 해결된다.

57년생 : 우연히 행운 얻겠다.

69년생 : 주변사람의 조언을 잘 들으면 행운이 온다.

81년생 : 만족할 만한 결과 나온다.

93년생 : 실수는 한번으로 끝나야 한다.



46년생 : 기분이 즐겁고 만족한 하루.

58년생 : 주변사람의 시샘에 신경 쓰지 마라.

70년생 : 열심히 뛴 만큼 소득이 있다.

82년생 : 귀인의 도움 많이 받겠다.

94년생 : 큰 욕심 버리고 작은 것에 만족하라.

돼지

47년생 : 집안이 화목하니 부러울 것 없구나.

59년생 : 추진하면 반드시 성과 있다.

71년생 : 솔직한 고백이 유리하다.

83년생 : 운기가 상승하여 일이 잘 풀린다.

95년생 : 학업에 열중하면 행운이 있다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
닫기
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기