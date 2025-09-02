[김동완의 오늘의 운세] 2025년 9월 2일

이미지 확대

48년생 : 매사 뜻대로 되겠다.60년생 : 조금만 기다려라 행운이 찾아온다.72년생 : 될 수 있으면 충돌을 피하라.84년생 : 갑작스러운 변동은 삼가라96년생 : 사람도 늘고 재물도 는다.49년생 : 의욕은 넘치나 행동은 신중히.61년생 : 기다리던 일에 기회가 찾아온다.73년생 : 문제가 생기나 금방 해결된다.85년생 : 중요한 계획이 추진되어 이익을 본다.97년생 : 일이 지연되니 조급해하지 말라.호랑이50년생 : 행운이 들어온다.62년생 : 자신을 지키는데 힘써라.74년생 : 진솔한 대화가 되도록 노력하라.86년생 : 실속 없는 하루가 되겠다.98년생 : 문제가 생기나 해결은 쉽다.토끼51년생 : 운기가 서서히 호전되어 풀린다.63년생 : 옛것을 지켜라 그러면 득이 된다.75년생 : 마음이 풍요롭게 변화겠다.87년생 : 운세 좋으니 기쁜 하루.99년생 : 웃어른들에게 신임이 두터워진다.52년생 : 자만심을 버리면 유익하겠다.64년생 : 이득 있는 하루가 되겠다.76년생 : 그 동안 애쓴 보람이 있구나.88년생 : 참으면 다음번에 좋다.00년생 : 포기 말고 끝까지 최선을 다하면 만사형통.53년생 : 많은 사람이 도와주는구나.65년생 : 기회를 잘 잡으면 소득이 생긴다.77년생 : 지출을 줄이면 행운이 기다린다.89년생 : 노력이 성공의 지름길.01년생 : 컨디션이 좋은 날이다.54년생 : 성공을 향해 힘껏 달려라.66년생 : 일확천금은 어려우나 조금의 이익은 있다.78년생 : 하던 일을 그대로 추진하라.90년생 : 매사 성실 하니 행운이 있다.02년생 : 조금만 참으면 큰 이익이 있다.43년생 : 한 걸음 양보하고 생각하라.55년생 : 어려운 일이 해결된다.67년생 : 믿었던 일이 잘 풀린다.79년생 : 주변 사람과 더욱 친해지게 된다.91년생 : 공동 장소에서 즐거운 일이 생긴다.원숭이44년생 : 금전운 왕성하므로 행운 넘친다.56년생 : 체면과 위신을 세우면 대길하다.68년생 : 친한 사람과 즐거운 하루.80년생 : 자신을 혼란시키는 구설수 생긴다.92년생 : 일이 끝마무리에서 조심해야 한다.45년생 : 신경이 쓰일 일이 생긴다.57년생 : 여행할 수 있으면 좋겠다.69년생 : 한 걸음 양보하면 행운이 있다.81년생 : 꽁한 감정을 풀면 좋은 일 생긴다.93년생 : 작은 일에 만족하라.46년생 : 귀인의 도움으로 소원성취 한다.58년생 : 현실에 충실하면 이익 있다.70년생 : 집안에 안정이 넘친다.82년생 : 욕심내게 되면 화가 미친다.94년생 : 개발에 전력을 다하라.돼지47년생 : 계획한대로 운이 상승한다.59년생 : 하는 일마다 행운 따른다.71년생 : 겸손한 마음으로 대하면 운수대통.83년생 : 자신감이 충만하다.95년생 : 적극적으로 임하라 길이 열린다.