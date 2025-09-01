[김동완의 오늘의 운세] 2025년 9월 1일
수정 2025-09-01 00:40
입력 2025-09-01 00:40
쥐
48년생 : 기쁨이 집안에 넘친다.
60년생 : 노력의 만큼 이득을 얻지 못한다.
72년생 : 어려운 일이 해결된다.
84년생 : 마음이 조급해져 의욕만 앞선다.
96년생 : 자신의 능력을 최대한 발휘하는 날이다.
소
49년생 : 협동하면 성과가 크겠다.
61년생 : 가족의 의견을 존중해야 길함이 존재한다.
73년생 : 횡재수가 있으니 큰 재물을 얻을 것이다.
85년생 : 좋은 기회가 오니 잡아라.
97년생 : 시비만 조심하면 행운이 있다.
호랑이
50년생 : 작은 것이 쌓여 커다란 행운 된다.
62년생 : 조바심을 버리면 운수대통
74년생 : 작은 일에 만족함이 있으니 큰일보다 좋다.
86년생 : 새로운 마음을 가지면 운수대통.
98년생 : 노력의 대가 반드시 얻겠다.
토끼
51년생 : 더욱더 열심히 해라. 좋은 일이 있다.
63년생 : 투자계획을 미루어라.
75년생 : 다음의 기회를 잡아서 사용해야겠다.
87년생 : 모든 일이 일사천리로 이루어진다.
99년생 : 휴식을 적절히 취하면 기쁜날이다.
용
52년생 : 자중하고 분수 지키면 대길.
64년생 : 여유 있는 마음이 필요하다.
76년생 : 적절하게 투자를 해야 소득이 있겠다.
88년생 : 도움 받아 일이 해결된다.
00년생 : 수입이 많은 하루가 된다.
뱀
53년생 : 재물은 넉넉하게 생겨나게 될 것이다.
65년생 : 애쓴 만큼 소득도 생기겠다.
77년생 : 위장장애를 조심해야한다.
89년생 : 욕망이 강하면 실망도 크다.
01년생 : 가족간의 화합을 도모하라.
말
54년생 : 투자한 만큼 이상의 수익이 발생되겠다.
66년생 : 이사는 신중하게 해야 길함이 있겠다.
78년생 : 하루종일 즐거운 하루.
90년생 : 현상유지에 힘쓰면 행운이 있다.
02년생 : 일에 행운이 가득하다.
양
43년생 : 전화위복의 시기가 오겠다.
55년생 : 집안에 기쁨이 가득하다.
67년생 : 순탄하게 풀리는 길운.
79년생 : 모든 일에 행운이 깃든다.
91년생 : 밝게 생각하면 길하다.
원숭이
44년생 : 먼 곳에서 기쁜 소식 있겠다.
56년생 : 서서히 빛을 발하는구나.
68년생 : 적극적으로 일을 추진하면 이익이 있다.
80년생 : 금전관계를 철저히 지키면 대길.
92년생 : 낙천적인 생각이 좋다.
닭
45년생 : 하는 일마다 행운이 따른다.
57년생 : 경사스러운 일 생기겠다.
69년생 : 가정에 충실함이 행운을 가져온다.
81년생 : 행운이 다가오는 구나.
93년생 : 노력한 만큼의 대가를 얻을 것이다.
개
46년생 : 조금만 참고 기다리면 행운이 온다.
58년생 : 덕을 쌓으면 복록 따른다.
70년생 : 결심을 버리지 말고 밀고 나가라.
82년생 : 사업번창이 눈앞에 보이다.
94년생 : 순리에 맞게 행동하면 명예 있다.
돼지
47년생 : 우애를 돈독히 하면 소득이 생긴다..
59년생 : 신용이 자산임을 깨닫겠구나.
71년생 : 경사가 있겠구나.
83년생 : 이사 이동 변동은 삼가라.
95년생 : 크게 움직이지 말고 노력하라.
