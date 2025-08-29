[김동완의 오늘의 운세] 2025년 8월 30일

이미지 확대

48년생 : 자신을 지키는데 힘써라.60년생 : 금전을 조심하라.72년생 : 갑작스러운 변동은 삼가하라.84년생 : 사람도 늘고 재물도 는다.96년생 : 마음을 활짝 열면 횡재운이 있다.49년생 : 문제가 생기나 걱정 마라.61년생 : 중요한 계획이 추진된다.73년생 : 될 수 있으면 충돌을 피하라.85년생 : 일이 잘 풀려 기쁨 넘친다.97년생 : 친구로부터 기쁜 소식 듣는다.호랑이50년생 : 말을 꾸미지 말고 진솔한 대화가 되도록 노력하라.62년생 : 넉넉한 마음을 가지면 행운이 있다.74년생 : 문제가 생기나 걱정 마라.86년생 : 근심걱정이 전혀 없다.98년생 : 많은 사람이 모인 곳에서 말조심.토끼51년생 : 마음이 풍요롭게 변화겠다.63년생 : 운세 좋으니 기쁜 하루.75년생 : 돈 거래는 확실히 해라.87년생 : 웃어른들에게 신임이 두터워진다.99년생 : 실속 없는 하루가 되겠다. 조심하라.52년생 : 서로 협조하면 길하다.64년생 : 참으면 다음 번에 좋다.76년생 : 포기 말고 끝까지 최선을 다하라.88년생 : 자만심만 버리면 생활유익00년생 : 현상유지에 전념하라.53년생 : 오늘이 찬스다. 놓치지 마라.65년생 : 그 동안 애쓴 보람이 있구나.77년생 : 노력이 성공의 지름길89년생 : 거짓말이 들통나겠다.01년생 : 재물운이 풍성하다.54년생 : 일확천금을 꿈꾸지 마라.66년생 : 하던 일을 그대로 추진하라. 좋은 일이 있다.78년생 : 많은 사람이 도와주는구나.90년생 : 수중에 현금 지니지 마라.02년생 : 확장이나 변동은 삼가 하라.43년생 : 어려운 일 생기나 해결된다.55년생 : 믿었던 일이 잘 안 풀린다.67년생 : 한 걸음 양보하고 생각하라.79년생 : 자신을 혼란시키는 구설수 생긴다.91년생 : 친한 사람이 시비를 건다. 넘어가지 마라.원숭이44년생 : 체면과 위신을 세워라.56년생 : 친한 사람이 시비를 건다.68년생 : 길성이 찾아오니 건강에 주의하라.80년생 : 일의 끝마무리에 유의.92년생 : 복이 충만하고 신수 좋다.45년생 : 욕심내게 되면 화가 미친다.57년생 : 한 걸음 양보하고 생각하라.69년생 : 안정이 되어 화기애애하다.81년생 : 설마가 사람 잡는 법이다. 조심하라.93년생 : 매사 오해가 따르니 조심.46년생 : 현실에 충실하면 큰 손해 없다.58년생 : 그 동안 꽁한 감정을 풀면 좋은 일 생긴다.70년생 : 급격히 소득이 증가한다.82년생 : 연인간의 질투는 이별 예감이다.94년생 : 귀인의 도움으로 소원 성취한다.돼지47년생 : 지기 개발에 전력을 다하라.59년생 : 겸손한 마음으로 주변 사람을 대하라.71년생 : 혼자만의 시간이 필요한날.83년생 : 적극적으로 자신의 자리를 지켜라.95년생 : 구설수 관재수 있으니 조심하라.