[김동완의 오늘의 운세] 2025년 8월 31일

48년생 : 몸과 마음이 가볍다.60년생 : 계약할 때 신중히 살피고 하라72년생 : 좋은 소식이 있으니 재물은 과다지출84년생 : 시작한 일 끝마무리 잘 지을 시기.96년생 : 친구의 도움을 받아서 일이 해결된다.49년생 : 많은 사람 만나 주변의 신망을 얻는다.61년생 : 몸과 마음 건강하니 티없이 기쁘다.73년생 : 친구의 유혹에 넘어가지 마라85년생 : 운이 들어오나 모이지는 않는구나.97년생 : 재력 명예를 얻는 운세호랑이50년생 : 주색 가까이 하면 큰 손해62년생 : 집안이 화목하구나74년생 : 밤거리를 배회하지 마라86년생 : 물거품 같으니 검소하게 지내라.98년생 : 재물운은 별로다토끼51년생 : 계획했던 일 취소된다63년생 : 기다리던 소식 듣는다75년생 : 오전 중에 돈 필요하겠다.87년생 : 자신감 있게 노력함이 좋겠다.99년생 : 재물운이 강하고 투자운도 좋다.52년생 : 동쪽여행은 어려움 따른다.64년생 : 사업가 큰 이익 재물 얻는다.76년생 : 여행은 길하니 떠나라.88년생 : 우연한 만남으로 새로운 인연 생긴다.00년생 : 집안에 좋은 일 있을 징조다.53년생 : 운수 대통이다.65년생 : 투자는 일체 삼가라.77년생 : 손재수가 있으니 분실물 주의89년생 : 컨디션 저조하니 자중할 때01년생 : 과음 과식은 삼가라.54년생 : 계획했던 일 미루어진다66년생 : 금전문제 하자가 생긴다.78년생 : 마음 드는 상대 있으면 적극적으로 대처하라90년생 : 가족과 화목을 다짐할 때이다.02년생 : 가는 곳마다 행운 따른다43년생 : 큰일을 추진해 성공할 시기55년생 : 변동수 있고 명예 오른다.67년생 : 일들이 수포로 돌아간다79년생 : 친한 친구와 다툴 수 있다.91년생 : 갑자기 생기는 일 주의하라원숭이44년생 : 먼 곳으로부터 희소식 있겠다.56년생 : 일들이 수포로 돌아간다68년생 : 새로운 사람을 만나겠다.80년생 : 보람없는 일로 바쁘다.92년생 : 양손에 만금을 구하는구나45년생 : 관재 구설수를 주의하라.57년생 : 부지런히 움직이면 행운 따른다69년생 : 가정 사에 힘든 일 많겠다.81년생 : 마음대로 이루어진다.93년생 : 황재수가 있으니 기쁘다.46년생 : 주어진 일에 충실하면 길하다.58년생 : 때를 기다려 추진하라70년생 : 가정에서 기쁜 일이 생기겠다.82년생 : 남의 일에 참견하지 마라.94년생 : 지나친 계획은 문제발생돼지47년생 : 횡재수가 있으니 기쁨 넘친다.59년생 : 귀인이 와서 도와준다.71년생 : 이동운은 별로구나83년생 : 감언이설에 휘말리지 마라.95년생 : 행운이 넘치니 이득 있다.