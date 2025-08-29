[김동완의 오늘의 운세] 2025년 8월 31일
수정 2025-08-29 01:38
입력 2025-08-29 01:38
쥐
48년생 : 몸과 마음이 가볍다.
60년생 : 계약할 때 신중히 살피고 하라
72년생 : 좋은 소식이 있으니 재물은 과다지출
84년생 : 시작한 일 끝마무리 잘 지을 시기.
96년생 : 친구의 도움을 받아서 일이 해결된다.
소
49년생 : 많은 사람 만나 주변의 신망을 얻는다.
61년생 : 몸과 마음 건강하니 티없이 기쁘다.
73년생 : 친구의 유혹에 넘어가지 마라
85년생 : 운이 들어오나 모이지는 않는구나.
97년생 : 재력 명예를 얻는 운세
호랑이
50년생 : 주색 가까이 하면 큰 손해
62년생 : 집안이 화목하구나
74년생 : 밤거리를 배회하지 마라
86년생 : 물거품 같으니 검소하게 지내라.
98년생 : 재물운은 별로다
토끼
51년생 : 계획했던 일 취소된다
63년생 : 기다리던 소식 듣는다
75년생 : 오전 중에 돈 필요하겠다.
87년생 : 자신감 있게 노력함이 좋겠다.
99년생 : 재물운이 강하고 투자운도 좋다.
용
52년생 : 동쪽여행은 어려움 따른다.
64년생 : 사업가 큰 이익 재물 얻는다.
76년생 : 여행은 길하니 떠나라.
88년생 : 우연한 만남으로 새로운 인연 생긴다.
00년생 : 집안에 좋은 일 있을 징조다.
뱀
53년생 : 운수 대통이다.
65년생 : 투자는 일체 삼가라.
77년생 : 손재수가 있으니 분실물 주의
89년생 : 컨디션 저조하니 자중할 때
01년생 : 과음 과식은 삼가라.
말
54년생 : 계획했던 일 미루어진다
66년생 : 금전문제 하자가 생긴다.
78년생 : 마음 드는 상대 있으면 적극적으로 대처하라
90년생 : 가족과 화목을 다짐할 때이다.
02년생 : 가는 곳마다 행운 따른다
양
43년생 : 큰일을 추진해 성공할 시기
55년생 : 변동수 있고 명예 오른다.
67년생 : 일들이 수포로 돌아간다
79년생 : 친한 친구와 다툴 수 있다.
91년생 : 갑자기 생기는 일 주의하라
원숭이
44년생 : 먼 곳으로부터 희소식 있겠다.
56년생 : 일들이 수포로 돌아간다
68년생 : 새로운 사람을 만나겠다.
80년생 : 보람없는 일로 바쁘다.
92년생 : 양손에 만금을 구하는구나
닭
45년생 : 관재 구설수를 주의하라.
57년생 : 부지런히 움직이면 행운 따른다
69년생 : 가정 사에 힘든 일 많겠다.
81년생 : 마음대로 이루어진다.
93년생 : 황재수가 있으니 기쁘다.
개
46년생 : 주어진 일에 충실하면 길하다.
58년생 : 때를 기다려 추진하라
70년생 : 가정에서 기쁜 일이 생기겠다.
82년생 : 남의 일에 참견하지 마라.
94년생 : 지나친 계획은 문제발생
돼지
47년생 : 횡재수가 있으니 기쁨 넘친다.
59년생 : 귀인이 와서 도와준다.
71년생 : 이동운은 별로구나
83년생 : 감언이설에 휘말리지 마라.
95년생 : 행운이 넘치니 이득 있다.
