[김동완의 오늘의 운세] 2025년 8월 26일

수정 2025-08-26 03:46
입력 2025-08-26 03:46
48년생 : 일사천리로 일이 풀린다.

60년생 : 컨디션 유지에 힘써라

72년생 : 기회 포착을 잘하라.

84년생 : 새로운 운이 펼쳐진다.

96년생 : 자신감을 가져라.



49년생 : 재물 복이 따르겠다.

61년생 : 귀한 인연을 만나겠구나.

73년생 : 적극성을 보여라

85년생 : 건강에 유지하라.

97년생 : 대인관계에 문제 발생

호랑이

50년생 : 사람들이 나를 돕는다.

62년생 : 허황된 일을 당한다.

74년생 : 양보하고 생각하라.

86년생 : 변동을 삼가라.

98년생 : 구설수를 조심하라.

토끼

51년생 : 귀한 인연을 만난다

63년생 : 지출이 과다하니 절약.

75년생 : 여행, 이동수가 있겠다.

87년생 : 도와 줄 사람 만나겠다.

99년생 : 사업운이 좋다.



52년생 : 분실물을 조심하라.

64년생 : 탈선의 우려가 있다.

76년생 : 사람이 나를 돕고 있구나.

88년생 : 친구사이에 갈등이 있다.

00년생 : 주변사람에게 마음을 써라.



53년생 : 안정이 최우선이다.

65년생 : 시간을 낭비하지 마라.

77년생 : 새로운 전개가 시작된다.

89년생 : 위축되기 쉬운 하루.

01년생 : 마음의 부담이 사라진다.



54년생 : 가는 곳마다 칭찬이다.

66년생 : 친한 사람일수록 예의 중요.

78년생 : 일이 급히 성사된다.

90년생 : 오늘따라 실수가 많다.

02년생 : 분수에 맞게 투자하라.



43년생 : 건강관리에 신경 써라.

55년생 : 타인의 부러움을 사겠다.

67년생 : 시비 거리가 생기나 해결된다.

79년생 : 모든 일이 하나둘씩 풀려간다.

91년생 : 정도를 걸어야 길한 운세이다.

원숭이

44년생 : 힘들수록 용기를 내어라.

56년생 : 할 일이 태산이다.

68년생 : 자기 것을 철저히 지켜라.

80년생 : 매사 순조롭게 정리된다.

92년생 : 낭패가 있겠으니 몸조심.



45년생 : 안정이 최우선이다.

57년생 : 매사 순조롭게 정리된다.

69년생 : 상대를 존중하라.

81년생 : 노력의 대가는 반드시 있다.

93년생 : 울적한 기분은 떨쳐버려라.



46년생 : 재물 운이 따르는 구나.

58년생 : 운이 서서히 좋아진다.

70년생 : 오늘 당장 승부를 걸지 마라.

82년생 : 하는 일마다 순조롭다.

94년생 : 남을 너무 믿지 마라.

돼지

47년생 : 좋은 기운이 있다.

59년생 : 신용이 최고다.

71년생 : 경영하는 일이 꼬인다.

83년생 : 다투는 것은 피하라.

95년생 : 복록의 하루가 되겠다.
