[김동완의 오늘의 운세] 2025년 8월 26일

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

48년생 : 일사천리로 일이 풀린다.60년생 : 컨디션 유지에 힘써라72년생 : 기회 포착을 잘하라.84년생 : 새로운 운이 펼쳐진다.96년생 : 자신감을 가져라.49년생 : 재물 복이 따르겠다.61년생 : 귀한 인연을 만나겠구나.73년생 : 적극성을 보여라85년생 : 건강에 유지하라.97년생 : 대인관계에 문제 발생호랑이50년생 : 사람들이 나를 돕는다.62년생 : 허황된 일을 당한다.74년생 : 양보하고 생각하라.86년생 : 변동을 삼가라.98년생 : 구설수를 조심하라.토끼51년생 : 귀한 인연을 만난다63년생 : 지출이 과다하니 절약.75년생 : 여행, 이동수가 있겠다.87년생 : 도와 줄 사람 만나겠다.99년생 : 사업운이 좋다.52년생 : 분실물을 조심하라.64년생 : 탈선의 우려가 있다.76년생 : 사람이 나를 돕고 있구나.88년생 : 친구사이에 갈등이 있다.00년생 : 주변사람에게 마음을 써라.53년생 : 안정이 최우선이다.65년생 : 시간을 낭비하지 마라.77년생 : 새로운 전개가 시작된다.89년생 : 위축되기 쉬운 하루.01년생 : 마음의 부담이 사라진다.54년생 : 가는 곳마다 칭찬이다.66년생 : 친한 사람일수록 예의 중요.78년생 : 일이 급히 성사된다.90년생 : 오늘따라 실수가 많다.02년생 : 분수에 맞게 투자하라.43년생 : 건강관리에 신경 써라.55년생 : 타인의 부러움을 사겠다.67년생 : 시비 거리가 생기나 해결된다.79년생 : 모든 일이 하나둘씩 풀려간다.91년생 : 정도를 걸어야 길한 운세이다.원숭이44년생 : 힘들수록 용기를 내어라.56년생 : 할 일이 태산이다.68년생 : 자기 것을 철저히 지켜라.80년생 : 매사 순조롭게 정리된다.92년생 : 낭패가 있겠으니 몸조심.45년생 : 안정이 최우선이다.57년생 : 매사 순조롭게 정리된다.69년생 : 상대를 존중하라.81년생 : 노력의 대가는 반드시 있다.93년생 : 울적한 기분은 떨쳐버려라.46년생 : 재물 운이 따르는 구나.58년생 : 운이 서서히 좋아진다.70년생 : 오늘 당장 승부를 걸지 마라.82년생 : 하는 일마다 순조롭다.94년생 : 남을 너무 믿지 마라.돼지47년생 : 좋은 기운이 있다.59년생 : 신용이 최고다.71년생 : 경영하는 일이 꼬인다.83년생 : 다투는 것은 피하라.95년생 : 복록의 하루가 되겠다.