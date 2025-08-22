메뉴
[김동완의 오늘의 운세] 2025년 8월 24일

수정 2025-08-22 02:18
입력 2025-08-22 02:18
이미지 확대




48년생 : 남 앞에 너무 나서지 마라.

60년생 : 약속을 어기다가 큰 손실 있겠다.

72년생 : 냉정하게 처리하면 성과 크다.

84년생 : 어렵고 힘들어도 참고 견뎌라.

96년생 : 허풍은 나중에 곤란을 겪게 한다.



49년생 : 사람을 가려서 사귀어라.

61년생 : 자식으로부터 소식 듣겠다.

73년생 : 서두르다가 큰 실수 있겠다.

85년생 : 새로운 실마리를 찾겠다.

97년생 : 뜻밖의 행운 따르겠구나.

호랑이

50년생 : 차근차근 실행함이 좋겠다.

62년생 : 장기적인 계획을 세워라.

74년생 : 사기수가 있으니 주의하라.

86년생 : 가는 곳마다 길운이 따른다.

98년생 : 작은 것에 만족함이 있다.

토끼

51년생 : 한가지로 성취하라.

63년생 : 아차 실수에 망신 수 있다.

75년생 : 감언이설에 속을까 걱정된다.

87년생 : 뜻대로 일이 풀린다.

99년생 : 목적한바 성취 못한다.



52년생 : 기다리는 것이 행운 가져다준다.

64년생 : 자기관리에 신경 쓰는 것이 득이 된다.

76년생 : 초조해하면 될 일도 안 된다.

88년생 : 적극적인 자세로 나가라.

00년생 : 좀 더 가정에 신경 써라.



53년생 : 쉽게 생각하다 모두 잃는다.

65년생 : 다른 사람과 협조 잘하라.

77년생 : 기쁨도 있지만 책임도 있음을 명심하라.

89년생 : 좋은 일이 생기는 날.

01년생 : 무리하다가 건강 해칠 수 있다.



54년생 : 허영심을 버리면 횡재운이 있다.

66년생 : 인간관계가 길운을 부른다.

78년생 : 활기가 넘치는 날이다.

90년생 : 생각보다 일이 잘 진행된다.

02년생 : 손님이 밀어닥친다.



43년생 : 중요한일은 뒤로 보류하라.

55년생 : 분수에 맞게 처신해야 한다.

67년생 : 능력에 맞게 처신하라.

79년생 : 내일을 위한 충전 필요하다.

91년생 : 자신의 노력으로 어려움 해결된다.

원숭이

44년생 : 목표를 정해 행동에 옮겨라.

56년생 : 기다리는 여유를 가져라.

68년생 : 너무 한가지 일에 집착하지 말라.

80년생 : 자신의 노력으로 어려움 해결한다.

92년생 : 인간관계가 길운을 부른다.



45년생 : 여행하면 길하다.

57년생 : 마음이 심란해지겠다.

69년생 : 집안에 부귀가 가득하구나.

81년생 : 언행을 무겁게 하라.

93년생 : 분위기에 들뜨지 마라.



46년생 : 일의 마무리를 잘해라.

58년생 : 동남쪽에서 기쁜 일이 있겠다.

70년생 : 가까운 친구간에 예의 지켜야 한다.

82년생 : 어려움이 발생하니 주의

94년생 : 모든 일이 형통하구나.

돼지

47년생 : 많은 이득이 생기겠다.

59년생 : 조금만 참고 기다려라.

71년생 : 믿는 사람에게 의논하라.

83년생 : 전화위복의 멋진 날이다.

95년생 : 부와 명예가 함께 한다.
