[김동완의 오늘의 운세] 2025년 8월 22일

48년생 : 불란이 일어나기 쉽다.60년생 : 한가지로 성취하라.72년생 : 친구와 서먹해지기 쉽다.84년생 : 작은 실수가 큰 오해를 받기 쉽다.96년생 : 능력에 맞게 처신하라.49년생 : 장기적인 투자는 대길61년생 : 중요한 일 생긴다.73년생 : 여유 있는 마음이 중요.85년생 : 전화위복의 기회 있다.97년생 : 자기 주장을 자제하라.호랑이50년생 : 미소로 하루를 시작하라.62년생 : 정도를 지키는 자세가 중요.74년생 : 갑자기 약속이 취소된다.86년생 : 돈을 요령껏 쓰는 것이 좋겠다.98년생 : 분수를 지키는 것이 좋겠다.토끼51년생 : 남의 일에 참견은 금물.63년생 : 지출은 있으나 즐거운 하루.75년생 : 좋은 성과 거두겠다.87년생 : 안심하고 일 추진하라.99년생 : 우울하고 심난한 하루.52년생 : 모든 일이 순조롭구나.64년생 : 이익이 크니 기쁨 두 배76년생 : 재물운이 조금 따른다.88년생 : 분실물 주의를 하라.00년생 : 조바심을 낼 필요가 없다.53년생 : 횡재수를 기대해도 좋다.65년생 : 너무 큰일을 벌이지 마라.77년생 : 양보하는 미덕 발휘하라.89년생 : 오후부터는 운이 좋다.01년생 : 재정상태 어려우니 절약.54년생 : 말다툼으로 인해 작은 다툼이 생기니 주의.66년생 : 스트레스가 확 풀린다.78년생 : 생활에 여유가 있어진다.90년생 : 마음이 흔들리겠구나.02년생 : 아침 일찍부터 행운.43년생 : 큰 이익을 얻는다.55년생 : 밤늦은 외출은 좋지 않다67년생 : 생활의 리듬을 살려주어라.79년생 : 자신에게 충실하라.91년생 : 건강에 유의하라.원숭이44년생 : 안정이 필요하다.56년생 : 자기만의 시간이 필요할 때.68년생 : 과잉 투자는 삼가하라.80년생 : 여행 중 행운이 따른다.92년생 : 가정에 경사 있겠다.45년생 : 자기만의 시간이 필요할 때.57년생 : 들뜨다가 망신 수 있다.69년생 : 주변 사람에게 인정받는다.81년생 : 모든 일을 다음으로 미루라.93년생 : 베풀면 풀린다.46년생 : 일의 성과가 나타나지 않는구나.58년생 : 새로운 일은 벌리지 마라.70년생 : 가만 히 앉아 있지 말고 새로운 길 모색하라.82년생 : 추진하는 일에 주위의 도움이 있다.94년생 : 재복이 따른다.돼지47년생 : 소득 있지만 그로 인한 문제 생길듯하다.59년생 : 쉽게 덤볐다가 실패 수 있다.71년생 : 포기하지 말고 밀고 나가라.83년생 : 누군가가 나에게 감동을 준다.95년생 : 마음을 가다듬고 마무리 잘하라.