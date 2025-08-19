메뉴
[김동완의 오늘의 운세] 2025년 8월 19일

수정 2025-08-19 01:40
입력 2025-08-19 01:40
48년생 : 건강보다 소중한 것은 없다.

60년생 : 가정이 안정되고 화기애애하다.

72년생 : 지나치게 감정적이 되어 성급하게 결정하지 마라.

84년생 : 재물운이 함께 한다.

96년생 : 건강에 신경 쓰면 금전 방성



49년생 : 욕심이 더 큰 욕심 부른다.

61년생 : 초목이 풍성하니, 만사 형통이라.

73년생 : 큰 이익 기대 마라 자칫 망신당한다,

85년생 : 수입이 약간 들어온다.

97년생 : 네 가정은 네가 지켜라.

호랑이

50년생 : 오후부터 서서히 운이 풀려 일이 성사된다.

62년생 : 구설의 괴로움이 있겠다.

74년생 : 재수가 대길하니 행운이 넘친다.

86년생 : 윗사람의 조언 필요한 시기이다.

98년생 : 새로운 일 구상해도 좋겠다.

토끼

51년생 : 증권 투자는 보류하는 게 좋다.

63년생 : 이익이 있겠으니 노력하라.

75년생 : 특히 가정 사에 신경 써라.

87년생 : 오해하기 쉽다. 화합에 힘써라.

99년생 : 컨디션 잘 조절하라.



52년생 : 차분하게 하루 보내라.

64년생 : 시비에 휘말리지 마라

76년생 : 너무 조급하게 굴지 마라.

88년생 : 투자를 신중히 하라.

00년생 : 가는 곳 마다 행운이 따른다.



53년생 : 사람 사귀기 조심해야 한다.

65년생 : 치밀한 검토가 필요하다.

77년생 : 재물은 동쪽에 있다.

89년생 : 자신 있게 추진하면 성공한다.

01년생 : 도와주는 사람이 많다.



54년생 : 가장 소중한 사람과 만난다.

66년생 : 운세가 강하고 대길하니 행복 가득하다.

78년생 : 부귀가 겸비 된 운이나 손해도 있다.

90년생 : 알차고 뜻 있는 행복이 넘친다.

02년생 : 음주, 여행 삼가야 건강 지킨다.



43년생 : 자신의 주관대로 행동하라.

55년생 : 맡은 일에 충실함을 보여야 한다.

67년생 : 자신감을 가지면 반드시 성공한다.

79년생 : 뚜렷한 계획을 세워라.

91년생 : 자기 관리에 신경 쓰면 횡재수 있다.

원숭이

44년생 : 매사에 안정하라.

56년생 : 싸움은 물러서라 자칫 망신당함

68년생 : 좋은 기회가 다가온다.

80년생 : 낙심하지 말고 인내심을 가져라.

92년생 : 음주여행 삼가야 건강 지킨다.



45년생 : 생각 외의 수입이 드는구나.

57년생 : 감언이설에 속기 쉬울 때임을 명심하라.

69년생 : 의욕이 충만해지는 시기이니 노력하라.

81년생 : 남의 말에 현혹되지 말라.

93년생 : 희망이 보이는 하루구나.



46년생 : 용기 내어 도전하며 재복 있다.

58년생 : 분수에 맞지 않게 욕심내면 운이 깨질 수 있다.

70년생 : 이기적인 마음을 버려라.

82년생 : 나중에 원활하게 풀린다.

94년생 : 주위의 도움 받으면 일사천리 해결

돼지

47년생 : 재물운이 왕성하나 지출도 심하다.

59년생 : 일이 잘 추진되어 가는구나

71년생 : 최선을 다하면 대길하다.

83년생 : 기쁜 일이 생기겠다.

95년생 : 위엄이 갖추어지니 인정받겠다.
