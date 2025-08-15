[김동완의 오늘의 운세] 2025년 8월 16일

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

48년생 : 사람 만나는 일을 게을리 하지 마라.60년생 : 서둘지 말아야겠다.72년생 : 행운이 당신을 기다리고 있다.84년생 : 다된 일일수록 신중하게 처리하라.96년생 : 도움 주고 욕먹을 수 있겠다.49년생 : 남의 것을 탐내지도 말라.61년생 : 조상을 한번 생각해보아라.73년생 : 행운이 넘쳐난다.85년생 : 몸과 마음이 건강해진다.97년생 : 자기 분수에 맞게 행동하라.호랑이50년생 : 주위 사람과 마음을 맞추어라.62년생 : 미리 서두르면 될 일도 안된다.74년생 : 성공의 열쇠를 얻게 되는 날이다.86년생 : 시간활용을 잘하면 이득이 생긴다.98년생 : 노력한 만큼 수확이 있다.토끼51년생 : 참으면 상당한 도움이 생긴다.63년생 : 도움 주고 도움을 받아라.75년생 : 대인관계를 신경 써라.87년생 : 사고를 조심해야한다.99년생 : 주변으로부터 고민 해결된다.52년생 : 때와 장소에 맞게 행동하라.64년생 : 작은 소망은 이루어진다.76년생 : 움직이면 해답이 있겠다.88년생 : 친한 친구와 시비 수 있으니 주의00년생 : 이동운이 좋으며 횡재수 있구나.53년생 : 현재위치에 만족하라.65년생 : 계속 밀고 나가야 행운 있다.77년생 : 뜻대로 풀리지 않으니 피곤하다.89년생 : 신명나게 일을 벌여라.01년생 : 너무 욕심부리지 마라.54년생 : 지나친 투자는 삼가라.66년생 : 돈과 별로 인연 없구나.78년생 : 의사표현을 확실히 해야 좋다.90년생 : 하루종일 분주하겠다.02년생 : 신경이 날카로워 진다.43년생 : 휴식이 필요하다. 안정을 취하라.55년생 : 때와 장소에 맞게 행동하라.67년생 : 허전함이 감도는 하루가 된다.79년생 : 생각보다 일이 잘 진행된다.91년생 : 심신이 안정된다원숭이44년생 : 계획은 원대하나 운이 별로 좋지 않다.56년생 : 여유를 가져야 행운이 있다.68년생 : 몸과 마음이 무겁구나.80년생 : 너무 욕심을 부리지 마라.92년생 : 당황하지 마라. 곧 해결된다.45년생 : 운세가 불리하니 막힘이 있다.57년생 : 금전거래 때문에 손해 입겠다.69년생 : 움직이면 해답이 있겠다.81년생 : 운기가 상승하여 일이 잘 풀린다.93년생 : 현재의 위치에 만족하라.46년생 : 고생 끝에 낙이 있구나.58년생 : 당장 일이 성사되겠다.70년생 : 재물과 기쁨 생기겠구나.82년생 : 이동이나 변동은 유리하다.94년생 : 안정이 중요하니 앞장서지 마라.돼지47년생 : 변동은 삼가고 한곳에 머물러라.59년생 : 적극적으로 도전하라.71년생 : 능력껏 목표를 세워라.83년생 : 기쁨이 가득한 행복한 날.95년생 : 옛것을 과감하게 버려라.