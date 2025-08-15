메뉴
[김동완의 오늘의 운세] 2025년 8월 16일

수정 2025-08-15 02:08
입력 2025-08-15 02:08
이미지 확대




48년생 : 사람 만나는 일을 게을리 하지 마라.

60년생 : 서둘지 말아야겠다.

72년생 : 행운이 당신을 기다리고 있다.

84년생 : 다된 일일수록 신중하게 처리하라.

96년생 : 도움 주고 욕먹을 수 있겠다.



49년생 : 남의 것을 탐내지도 말라.

61년생 : 조상을 한번 생각해보아라.

73년생 : 행운이 넘쳐난다.

85년생 : 몸과 마음이 건강해진다.

97년생 : 자기 분수에 맞게 행동하라.

호랑이

50년생 : 주위 사람과 마음을 맞추어라.

62년생 : 미리 서두르면 될 일도 안된다.

74년생 : 성공의 열쇠를 얻게 되는 날이다.

86년생 : 시간활용을 잘하면 이득이 생긴다.

98년생 : 노력한 만큼 수확이 있다.

토끼

51년생 : 참으면 상당한 도움이 생긴다.

63년생 : 도움 주고 도움을 받아라.

75년생 : 대인관계를 신경 써라.

87년생 : 사고를 조심해야한다.

99년생 : 주변으로부터 고민 해결된다.



52년생 : 때와 장소에 맞게 행동하라.

64년생 : 작은 소망은 이루어진다.

76년생 : 움직이면 해답이 있겠다.

88년생 : 친한 친구와 시비 수 있으니 주의

00년생 : 이동운이 좋으며 횡재수 있구나.



53년생 : 현재위치에 만족하라.

65년생 : 계속 밀고 나가야 행운 있다.

77년생 : 뜻대로 풀리지 않으니 피곤하다.

89년생 : 신명나게 일을 벌여라.

01년생 : 너무 욕심부리지 마라.



54년생 : 지나친 투자는 삼가라.

66년생 : 돈과 별로 인연 없구나.

78년생 : 의사표현을 확실히 해야 좋다.

90년생 : 하루종일 분주하겠다.

02년생 : 신경이 날카로워 진다.



43년생 : 휴식이 필요하다. 안정을 취하라.

55년생 : 때와 장소에 맞게 행동하라.

67년생 : 허전함이 감도는 하루가 된다.

79년생 : 생각보다 일이 잘 진행된다.

91년생 : 심신이 안정된다

원숭이

44년생 : 계획은 원대하나 운이 별로 좋지 않다.

56년생 : 여유를 가져야 행운이 있다.

68년생 : 몸과 마음이 무겁구나.

80년생 : 너무 욕심을 부리지 마라.

92년생 : 당황하지 마라. 곧 해결된다.



45년생 : 운세가 불리하니 막힘이 있다.

57년생 : 금전거래 때문에 손해 입겠다.

69년생 : 움직이면 해답이 있겠다.

81년생 : 운기가 상승하여 일이 잘 풀린다.

93년생 : 현재의 위치에 만족하라.



46년생 : 고생 끝에 낙이 있구나.

58년생 : 당장 일이 성사되겠다.

70년생 : 재물과 기쁨 생기겠구나.

82년생 : 이동이나 변동은 유리하다.

94년생 : 안정이 중요하니 앞장서지 마라.

돼지

47년생 : 변동은 삼가고 한곳에 머물러라.

59년생 : 적극적으로 도전하라.

71년생 : 능력껏 목표를 세워라.

83년생 : 기쁨이 가득한 행복한 날.

95년생 : 옛것을 과감하게 버려라.
