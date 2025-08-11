메뉴
[김동완의 오늘의 운세] 2025년 8월 11일

수정 2025-08-11 01:03
입력 2025-08-11 01:03
48년생 : 자신의 마음먹기에 달려있다.

60년생 : 재물운이 좋아 소득 많겠다.

72년생 : 업친데 덮친 격이다.

84년생 : 큰일 처리하는 과정에서 문제 발생한다.

96년생 : 인기가 상승하는 운세로다.



49년생 : 원망을 듣게 되니 주의하라.

61년생 : 일의 성과가 좋으니 힘이 절로 난다.

73년생 : 과음 과식을 하지 마라.

85년생 : 친구와 다툼이 있겠으니. 먼저 사과하라.

97년생 : 희망적인 삶의 의지가 필요하다.

호랑이

50년생 : 부러울게 없는 신세다.

62년생 : 타인의 도움이 커지겠다.

74년생 : 남의 얘기를 새겨들어라.

86년생 : 대인관계에 신경 써야한다.

98년생 : 일이 쉽게 풀리지 않는구나.

토끼

51년생 : 운의 기복이 심하다.

63년생 : 큰 경사가 있다.

75년생 : 일이 지연되면 타인과 상의하라.

87년생 : 행운이 찾아든다.

99년생 : 오후부터 서서히 좋아진다.



52년생 : 모임을 통해 일이 잘 해결된다.

64년생 : 문서로 인한 득이 있겠구나.

76년생 : 하늘이 도와준 사람이다.

88년생 : 사람을 가려 사귀는 것이 좋다.

00년생 : 장거리 여행은 무리가 따른다.



53년생 : 일 긁어 부스럼 만들지 마라.

65년생 : 이동과 이사운 좋다.

77년생 : 차분하게 하루를 정리하라.

89년생 : 너무 자만 하다가 망한다.

01년생 : 옛것을 버리고 새것을 찾아라.



54년생 : 건강관리를 조심해야한다.

66년생 : 능률 오르고 소득도 높겠구나.

78년생 : 작지만 소득 생긴다.

90년생 : 신수가 좋아진다.

02년생 : 하늘이 도와주는 운세이다.



43년생 : 자신의 뜻 펴기가 어렵다.

55년생 : 시간이 해결하니 서둘지 마라.

67년생 : 기다림보다 움직이는 것이 좋겠다.

79년생 : 실속이 있겠으니 좋은 하루.

91년생 : 형편이 풀리겠구나.

원숭이

44년생 : 기쁜 소식 있겠다.

56년생 : 자중하고 분수를 지켜라.

68년생 : 구설수에 주의해야 하겠다.

80년생 : 노력의 대가 반드시 얻겠다.

92년생 : 작지만 소득 생긴다.



45년생 : 조신하게 자중하라.

57년생 : 실속이 있겠으니 기다리라.

69년생 : 너무 큰 기대를 하지 마라.

81년생 : 노력의 대가는 있지만, 자만하지 말라.

93년생 : 친척으로 인한 고민 있다.



46년생 : 재물을 잘 지켜라.

58년생 : 곧 좋은 운이 들어온다.

70년생 : 서서히 풀리기 시작하니 조금만 참아라.

82년생 : 안정을 취하는 것이 낫겠다.

94년생 : 지난 시절을 알고 지낸 사람과 만난다.

돼지

47년생 : 일찍 귀가하는 것이 좋다.

59년생 : 부부 애정 확인해라.

71년생 : 자신의 뜻 펴기가 어렵다.

83년생 : 선심을 쓰면 얻음 크겠다.

95년생 : 진실 된 마음으로 모든 일을 지켜봐라.
