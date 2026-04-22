靑 몰려간 문화예술인들 “기관장 셀럽·보은인사로 전문성·신뢰 훼손”

황교익·서승만 등 임명에 공개 규탄

朴정부 블랙리스트 파문 후 10년 만

“李대통령 사과하고 전면 재검토를”

이미지 확대 문화예술계 인사들이 21일 서울 종로구 청와대 분수대 앞 광장에서 기자회견을 열고 이재명 정부의 문화예술 관련 인사 정책을 비판하고 있다.

뉴스1

2026-04-22 16면

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문화예술계가 이재명 정부의 문화예술 분야 공공기관 인사를 정면 비판하고 나섰다. 문화예술 관련 인사 문제로 공개적인 목소리가 터져나온 건 2016년 박근혜 정부의 블랙리스트 파문 이후 10년 만이다.문화연대 등 65개 문화예술계 단체와 개인 794명은 21일 서울 종로구 청와대 분수대 앞에서 기자회견을 열고 “문화예술의 전문성과 신뢰를 훼손하는 일방적 인사 조치를 즉각 중단하라”며 재검토를 요구했다. 이들은 기자회견을 마친 뒤 청와대에 사회수석비서관과의 공식 면담을 요청하는 공문을 전달했다.이들은 논공행상과 정치적 이해관계에 좌지우지되는 대표적인 인사 사례로 황교익 신임 한국문화관광연구원장과 서승만 국립정동극장 신임 대표이사를 꼽았다. 아울러 한국콘텐츠진흥원장 후보로 거론됐다가 무산된 배우 이원종 사례도 언급했다.이 자리에서 송경동 한국작가회의 사무총장은 “최소한의 전문성과 사회적 신뢰를 갖춘 인사라면 이해할 수 있겠지만 캠프를 따라다녔다는 이유만으로 중요한 문화예술 기관장에 낙하산 인사를 하는 것은 납득하기 어렵다”고 비판했다.이원재 문화연대 집행위원장 역시 “유명인을 앞세운 셀럽 인사, 전문성보다 캠프 인연이 앞선 보훈성 인사, 놀라울 정도의 밀실 인사라는 점에서 수많은 문화예술 현장이 참혹함과 어처구니없음을 느끼고 있다”고 지적했다. 이어 “문화예술 발전을 위한 인사라면 공개 토론에 나서면 되고, 그렇지 않다면 대통령이나 인사위원장이 직접 사과해야 한다”며 “대통령이 좋아하는 타운홀 미팅이든 공개 토론이든 뭐든 하겠다”고 덧붙였다.문화예술계 인사들은 정부에 5가지 요구 사항도 제시했다. 일방적 인사조치 즉각 중단, 공공 문화예술기관 인사 기준과 원칙 수립 및 공개, 현장 소통에 기반한 투명하고 공정한 인사 시스템 구축, 인사혁신처의 문화예술 분야 인사 과정 조사와 책임 규명, 대통령의 직접 사과와 전면 재검토 등이다.윤수경 기자