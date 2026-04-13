이금이 작가 안데르센상 수상 불발…볼로냐서 세계 독자 만난다

이미지 확대 이금이 작가. 국제아동청소년도서협의회 한국위원회(KBBY) 제공

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‘아동문학 노벨상’으로 불리는 세계적 권위의 ‘한스 크리스티안 안데르센상’(HCAA·안데르센상) 최종후보에 올랐던 이금이(64)의 작가의 수상이 불발됐다. 앞서 2024년에도 같은 상 최종후보에 올랐던 이금이 작가의 재도전에 국내 문학계의 기대가 컸지만, 아쉽게도 다음을 기약하게 됐다.국제아동청소년도서협의회(IBBY)는 13일(현지시간) 이탈리아 볼로냐에서 개막한 세계 최대 아동도서 전시회 ‘제63회 볼로냐 아동도서전’에서 안데르센상 시상식을 열고 최종후보 6인 가운데 영국의 마이클 로즌 작가를 수상자로 선정했다.덴마크의 동화작가 안데르센(1805~1875)을 기리고자 1956년 제정된 안데르센상은 2년마다 세계 아동문학 발전에 공헌한 작가를 선정하고 시상한다. 글 부문과 그림 부문으로 나눠 작가를 선정하는데, 앞서 2022년 이수지 작가가 그림 부문에서 한국인 최초로 안데르센상을 받은 바 있다.이금이 작가는 2024년에 이어 올해까지 두 번 연속으로 글 부문 최종후보에 올랐다. 비록 수상 자체는 불발됐지만, 한국 아동문학이 세계 무대에서 꾸준히 호명되게끔 길을 열어준 것 자체가 작지 않은 성과로 풀이된다. 우리말로 쓰인 아동, 청소년의 고민이 각국 언어로 번역되고 국내를 넘어 세계 독자에게 직접 가닿는 시대가 온 것이다.이금이 작가는 1984년 ‘새벗문학상’에 단편동화 ‘영구랑 흑구랑’이 당선되며 작품 활동을 시작했다. 1962년 충북 청원 출생으로 서울과 청원을 오가며 생활했다. 2004년 대표작 ‘유진과 유진’을 발표한 뒤로는 청소년소설을 주로 썼다. 국내에서는 생소했던 청소년소설이라는 장르를 개척한 작가로도 불린다. 소천아동문학상, 윤석중문학상, 방정환문학상을 수상했다. ‘너도 하늘말나리야’, ‘소희의 방’, ‘숨은 길 찾기’ 등이 있다. ‘거기, 내가 가면 안 돼요?’에서 시작해 ‘알로하, 나의 엄마들’에 이어 최근작 ‘슬픔의 틈새’는 ‘일제강점기 여성 디아스포라 3부작’으로 불린다. ‘슬픔의 틈새’는 일제강점기 사할린으로 이주했던 사할린 한인들의 애환을 보듬는 소설이다.이금이 작가는 국내 여러 언론과의 인터뷰에서 상에 대한 욕심보다도 최종후보에 오른 것 자체가 영광이라는 속내를 밝혀온 바 있다. 14일에는 김지은 아동청소년문학 평론가와 함께 볼로냐에서 작가의 작품 세계를 탐구하는 북토크 ‘사진 신부들은 왜 그 바다를 건넜을까’를 통해 현지 독자들을 만날 예정이다.오경진 기자