3년 9개월 기다린 ‘방탄 아리랑’…발매하자마자 400만장 팔렸다

이미지 확대 방탄소년단(BTS). 빅히트뮤직 제공

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글로벌 K팝 그룹 방탄소년단(BTS)의 새 앨범 ‘아리랑’(ARIRANG)이 발매 당일인 지난 20일 400만장에 육박하는 판매량을 달성하며 K팝 역사에 새로운 이정표를 남겼다.21일 소속사 빅히트뮤직에 따르면 전날 오후 1시 발매된 BTS의 정규 5집 ‘아리랑’은 총 398만장 판매됐다.이전까지 방탄소년단의 발매 첫 주 판매량 최고 기록은 2020년 2월 정규 4집 ‘맵 오브 더 소울 : 7’(MAP OF THE SOUL : 7)이 세운 337만장이었다. 3년 9개월 만에 발매된 5집은 단 하루 만에 이 숫자를 뛰어넘은 것이다.글로벌 그룹답게 전 세계 반응도 뜨겁다. 5집은 이탈리아, 멕시코, 스웨덴 등 전 세계 88개국(지역) 아이튠즈 ‘톱 앨범’ 차트 1위에 올랐다.타이틀곡 ‘스윔’(SWIM)은 21일 오전 9시까지 미국, 일본, 영국, 독일, 프랑스 등 90개국(지역) 아이튠즈 ‘톱 송’ 정상을 휩쓸었다.‘스윔’은 국내 음원차트 멜론, 벅스에서도 실시간 차트 1위로 직행했으며 멜론에서는 앨범 전곡이 ‘톱 100’에 진입했다.이번 앨범은 방탄소년단의 정체성과 이들이 마주한 보편적인 감정을 다뤘다고 한다. ‘스윔’은 삶의 파도 속에서 멈추지 않고 계속 헤엄쳐 나아가는 자세를 담은 곡이다.21일 오후 8시 서울 광화문 광장에서 컴백 무대인 ‘BTS 컴백 라이브: 아리랑’을 선보인다. 온라인동영상서비스(OTT) 넷플릭스에서 전 세계 190여개 국에 생중계 된다.오경진 기자