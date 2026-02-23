논산세계딸기산업엑스포 홈페이지 오픈

이미지 확대 2027 논산세계딸기산업엑스포조직위 공식 홈페이지 갈무리

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

2027 논산세계딸기산업엑스포조직위원회는 공식 홈페이지(www.2027nonsanexpo.or.kr)를 오픈했다고 23일 밝혔다.홈페이지는 엑스포 비전과 추진 배경, 행사 개요 등 기본 정보를 중심으로 엑스포 추진 상황 등을 제공해 소통 창구 역할을 수행할 예정이다.조직위는 전시·학술·비즈니스 연계 콘텐츠, 관람 안내, 참여 방법 등 정보를 단계적으로 확대 제공해 참여 기업과 산업 관계자를 위한 맞춤형 정보 제공 기능도 강화할 계획이다.이존관 조직위 사무총장은 “지속 콘텐츠 업데이트와 다양한 디지털 홍보를 통해 엑스포의 준비 과정과 비전을 적극적으로 알리겠다”고 말했다.2027 논산세계딸기산업엑스포는 ‘K-베리! 스마트한 농업, 건강한 미래’를 주제로 2027년 2월 26일부터 24일간 논산시 시민가족공원 일원에서 열린다.논산 이종익 기자