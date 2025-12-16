더크로스 이시하, 한음저협 신임 회장 당선

이미지 확대 이시하 한국음악저작권협회 신임 회장. 본인 제공

‘당신을 위하여’ 등의 곡으로 2000년대 인기를 끌었던 록그룹 더크로스의 멤버이자 세종대 유통물류경영학과 겸임교수인 이시하가 한국음악저작권협회(한음저협) 신임 회장에 당선됐다.한음저협은 16일 제25대 회장 선거 개표 결과 이시하 당선인이 총투표수 787표 가운데 472표를 얻어 309표를 얻은 작곡가 김형석 후보를 제쳤다고 밝혔다. 무표효는 6표였다.이시하 당선인은 선거 과정에서 공약으로 방만 경영 논란 해소·투명성 강화 등 협회 개혁과 저작권료 2배 시대 등을 제시했다. 그는 올해 국회 국정감사에 증인으로 출석해 중국 저작권료 중간착취 의혹과 넷플릭스 등 온라인동영상서비스(OTT) 저작권료 0원 징수 실태 등을 지적하기도 했다. 이시하 당선인은 더크로스 보컬로 활동하며 ‘돈트 크라이’(Don‘t Cry), ’당신을 위하여‘ 등을 발표한 가수이자 작곡가다. 한음저협 신임 회장의 임기는 내년 2월부터 4년이다.오경진 기자