‘계간 한국관광정책’ 어느새 100호…26년간 관광정책 기록과 미래 비전 제시

이미지 확대 한국관광정책 100호.

이미지 확대 김세원 한국문화관광연구원 원장. 한국문화관광연구원 제공.

‘계간 한국관광정책’이 100호를 발간했다. 한국문화관광연구원이 분기별 발행하는 관광정책 분야의 대표적 전문 간행물로, 1999년 4월 창간됐다. 이후 정부와 지방자치단체, 여행업계, 학계 등 관광 분야의 정책 현안을 이슈별로 분석하고 발전 방향을 제시해 왔다.기획 특집편에서는 ‘관광, 지역의 미래를 그리다’를 주제로 ▲관광지 개발에서 인구감소 대응까지 지역관광정책 변화와 전망 ▲일본의 인바운드 지역관광 정책사례 고찰 ▲“치유관광산업 육성에 관한 법률” 제정의 의미와 구조 ▲지역혁신중심 대학지원체계(RISE) 체계에서 지역의 관광산업 인재 양성 방향 등 지역관광정책의 변화를 심층 분석했다.관광 포커스 코너에서는 ▲디지털 관광주민증 사업 2.0 방향 ▲문화관광축제 30년의 성과와 과제 ▲APEC 2025 KOREA: 경주의 전략적 도약과 한국형 관광 외교의 진화 등 주요 정책사업과 국제무대 전략을 다뤘다.제100호 발간을 기념하는 ‘계간 한국관광정책 100호 발간 기념 소담회 : 정책의 뜰’ 행사는 지난 7일 서울 중구 한국프레스센터에서 진행됐다. 김세원 문화관광연구원장은 “이번 100호 발간은 지난 26년간 축적된 연구 성과와 정책 제언을 집대성하는 동시에, 미래 관광정책의 새로운 비전을 제시한다는 점에서 의미가 크다”며 “앞으로도 변화하는 관광환경 속에서 실효성 있는 정책 제언과 심층 분석을 제공하는 전문 간행물로 발전시켜 나갈 것”이라고 밝혔다.손원천 선임기자