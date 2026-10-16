국보·보물 관리 요령 한눈에…국립문화유산연구원 안내서 발간

소장자 안전관리에 초점…홈페이지 열람 가능

이미지 확대 국보·보물 일상관리 가이드북. 국립문화유산연구원 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

국가유산청 국립문화유산연구원은 국가지정 동산문화유산의 소유자와 관리자를 위한 ‘국보·보물 일상관리 가이드북’을 발간했다고 16일 밝혔다.책자는 국보·보물 정기조사에서 쌓은 현장 경험을 바탕으로 일상관리에 필요한 내용을 정리했다. 정기조사 절차와 등급, 소유자·관리자가 알아야 할 허가·신고사항, 소장품의 기본 관리 요령과 재질별 취급 수칙 등을 담았다. 부록에는 자주 쓰는 신고 서식을 실었다.전문적인 보존처리보다는 소장자가 평소 문화유산을 살피고 안전하게 관리하는 데 초점을 맞췄다. 연구원은 개인과 문중, 사찰 등에서 활용할 수 있도록 정기조사 때 책자를 배포할 계획이다. 국가유산 지식이음 홈페이지에서도 열람할 수 있다.김임훈 기자