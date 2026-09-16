원각사지 십층석탑, ‘유리 상자’ 벗고 돔형 보호시설 씌운다

내년 임시 보호시설 설치 및 주변 정비

최종 구조·석탑 해체 여부 추후 검토

이미지 확대 국가유산청은 지난 14일 공개된 회의록에서 국보 제2호 ‘서울 원각사지 십층석탑’의 유리 보호각을 2028년 철거하고 돔형 임시 보호시설을 설치하는 기본설계안을 조건부 가결했다고 밝혔다. 사진은 유리 보호각으로 둘러싸인 서울 원각사지 십층석탑의 모습. 국가유산청 제공

이미지 확대 국가유산청이 지난 14일 공개한 회의록에 실린 돔형 임시 보호시설 조감도. 국가유산청 제공

세줄 요약 유리 보호각 2028년 철거, 돔형 시설로 대체

ETFE 막·반밀폐 구조로 산성비와 결로 대응

보존처리 공간 확보, 관람 동선도 개선

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국보 제2호 ‘서울 원각사지 십층석탑’을 27년간 둘러싼 유리 보호각이 2028년 철거한다. 대신 돔형 임시 보호시설이 들어선다.16일 국가유산청에 따르면 국가유산위원회는 서울 종로구 탑골공원에 있는 원각사지 십층석탑의 보존환경 개선을 위해 유리 보호각을 철거하는 내용의 기본설계안을 최근 조건부 가결했다.새로 들어서는 돔형 임시 보호시설은 직경 18m, 높이 18.6m의 목구조로 계획됐다. 외피에는 투광성이 뛰어난 필름 소재인 ETFE 막을 적용하고, 필요에 따라 열고 닫을 수 있는 반밀폐형 구조로 설계했다. 지붕과 배수 시스템을 설치해 산성비를 막고, 자연 환기가 가능한 개폐 시스템으로 온·습도 관리도 가능하게 한다는 구상이다.내부에는 석탑 보존처리를 위한 공간을 확보해 시저리프트와 비계 등을 활용할 수 있도록 했다. 관람객도 내부와 외부에서 탑을 비교적 가깝게 볼 수 있도록 할 예정이다. 기존 유리 보호각은 2028년 철거한다. 국가유산청과 종로구 등은 이를 위해 2027년 임시 보호시설 설치와 주변 정비 공사를 추진한다.원각사지 십층석탑은 조선 세조 때인 1467년 조성된 대리석 석탑으로, 1962년 국보로 지정됐다. 서울시는 산성비와 조류 배설물 등으로부터 탑을 보호하기 위해 1999년 철골 구조 유리 보호각을 설치했다. 그러나 밀폐 구조에 따른 환기·결로 문제와 유리 반사로 인한 관람 불편 등이 꾸준히 제기됐다.다만 이번 심의는 임시 보호시설 설치와 주변 정비를 위한 기본설계에 한정됐다. 유리 보호각을 대신할 최종 보호시설의 구조와 형태, 석탑 해체 여부는 향후 별도 단계에서 검토하기로 했다.김임훈 기자