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[포토] 왕이 바라보던 ‘경회루 경관’

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수정 2026-09-02 17:25
입력 2026-09-02 17:25
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2일 서울 종로구 경복궁 경회루에서 예약 관람객들이 주변 경관을 둘러보고 있다.

국가유산청 궁능유적본부는 2일부터 10월 30일까지 매주 수·금요일에 경복궁 경회루와 향원정 특별 관람을 운영한다.

온라인뉴스부
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