[포토] 왕이 바라보던 ‘경회루 경관’

1 / 8 이미지 확대 2일 서울 종로구 경복궁 경회루에서 예약 관람객들이 주변 경관을 둘러보고 있다. 국가유산청 궁능유적본부는 2일부터 10월 30일까지 매주 수·금요일에 경복궁 경회루와 향원정 특별 관람을 운영한다. 2026.9.2

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이미지 확대 2일 서울 종로구 경복궁 경회루에서 사전 예약 관람객들이 일대 전경을 내려다보고 있다. 국가유산청 궁능유적본부는 2일부터 10월 30일까지 매주 수·금요일에 경복궁 경회루와 향원정 특별 관람을 운영한다. 2026.9.2

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이미지 확대 관람객들이 2일 서울 종로구 경복궁 향원정을 둘러보고 있다. 국가유산청 궁능유적본부는 2일부터 10월 30일까지 매주 수·금요일에 경복궁 경회루와 향원정 특별 관람을 운영한다. 2026.9.2

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이미지 확대 2일 서울 종로구 경복궁에서 사전 예약 관람객들이 향원정을 둘러보고 있다. 국가유산청 궁능유적본부는 2일부터 10월 30일까지 매주 수·금요일에 경복궁 경회루와 향원정 특별 관람을 운영한다. 2026.9.2

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이미지 확대 2일 서울 종로구 경복궁 향원정에서 특별 관람이 진행되고 있다. 국가유산청 궁능유적본부는 2일부터 10월 30일까지 매주 수·금요일에 경복궁 경회루와 향원정 특별 관람을 운영한다. 2026.9.2

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이미지 확대 2일 서울 종로구 경복궁 경회루에서 특별 관람이 진행되고 있다. 국가유산청 궁능유적본부는 2일부터 10월 30일까지 매주 수·금요일에 경복궁 경회루와 향원정 특별 관람을 운영한다. 2026.9.2

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이미지 확대 2일 경복궁을 찾은 관광객들이 이날부터 출입이 제한된 근정전 월대 인근에서 기념촬영을 하고 있다.

국가유산청 궁능유적본부 경복궁관리소는 성수기 관람객 증가에 따른 석조물 손상과 안전사고 예방을 위해 이날부터 10월 31일까지 근정전 월대 출입을 제한한다. 2026.9.2

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이미지 확대 2일 경복궁 근정전 월대에 대한 출입제한 조치가 시행되고 있다..

국가유산청 궁능유적본부 경복궁관리소는 성수기 관람객 증가에 따른 석조물 손상과 안전사고 예방을 위해 이날부터 10월 31일까지 근정전 월대 출입을 제한한다. 2026.9.2

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2일 서울 종로구 경복궁 경회루에서 예약 관람객들이 주변 경관을 둘러보고 있다.국가유산청 궁능유적본부는 2일부터 10월 30일까지 매주 수·금요일에 경복궁 경회루와 향원정 특별 관람을 운영한다.온라인뉴스부