부산에서 보는 ‘세계유산의 미래’… 한국 갯벌의 가치 알린다

가입 38년 만에 국제회의 개최

이미지 확대 세계유산의 무대 된 부산… ‘K헤리티지’의 힘 전남광주 무안·고흥·여수 갯벌과 충남 서산 갯벌의 유네스코 세계유산 등재 여부가 부산에서 논의된다. 제48차 유네스코 세계유산위원회 개회식이 19일 부산 벡스코에서 열린 가운데 위원회 관계자들이 벡스코에 마련된 ‘대한민국관’을 살펴보고 있다. 세계유산 등재와 보존·보호를 총괄하는 최고 의사결정 국제회의가 한국에서 열리는 것은 이번이 처음이다. 부산 연합뉴스

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이미지 확대 개회식 축사하는 李대통령 이재명 대통령이 19일 부산 벡스코에서 열린 제48차 유네스코 세계유산위원회 개회식에서 “세계의 평화와 번영에 기여하는 나라로 백범 선생의 뜻을 이어가겠다”고 축사하고 있다.

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세줄 요약 부산서 유네스코 세계유산위 첫 개최

한국 갯벌 확대 등재안 통과 여부 주목

사도광산 강제노동 설명 미흡 논의 예상

2026-07-20 8면

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제48차 유네스코 세계유산위원회가 부산에서 막을 올렸다. 대한민국이 1988년 세계유산협약에 가입한 이후 38년 만에 처음으로 국내에서 개최하는 최고 권위의 국제회의다.세계유산위원회는 19일 오후 부산 벡스코에서 개회식을 열고 오는 29일까지 11일간의 대장정에 돌입했다. 회의에는 유네스코 고위 관계자들과 155개국 대표단, 학계 전문가 등 2929명이 참석한다. 올해 위원회가 검토할 안건은 신규 세계유산 등재 후보 30건과 기존 유산의 확장·수정안 3건 등 총 33건이다.이번 부산 회의는 세계유산 등재와 보존·보호를 총괄하는 최고 의사결정 국제회의가 한국에서 처음 열리는 것이어서 상징성이 크다. 이번 회의 의장은 대한민국 최초로 유네스코 집행이사회 의장을 역임한 이병현 전 주유네스코 대한민국대표부 대사가 맡아 전반적인 심의를 주재한다. 대한민국이 그동안의 단순 참여국을 넘어 국제 사회의 세계유산 정책을 선도하는 ‘룰 메이커’로 도약하는 변곡점이 될 전망이다.대한민국이 신청한 ‘한국의 갯벌’ 2단계 확대 등재안이 통과될지 관심이 쏠린다. 기존 서천·고창·신안·보성-순천 갯벌에 무안·고흥·여수·서산 갯벌을 새롭게 추가하는 내용이다. 한국의 갯벌은 지난달 세계유산위원회 자연유산 자문기구인 국제자연보전연맹(IUCN)으로부터 ‘경계 변경 승인(확대 등재)’ 권고 판정을 받았다. 이변이 없는 한 등재가 확실해 보인다. 등재가 확정되면 대한민국이 보유한 세계유산 중 최초의 확대 등재 사례가 된다.역사 왜곡 및 개발 갈등과 맞물린 국내외 유산들의 보존 상태 점검도 핵심 쟁점이다. 위원회는 총 147건의 기존 유산 보존 현황을 심의할 예정이다. 특히 일본 사도광산의 경우, 일본 정부가 세계유산 등재 당시 약속했던 것과 달리 조선인 강제노동 사실을 충분히 알리지 않았다는 점을 지적하고 이를 개선하라고 권고한 유네스코 세계유산위원회 결정문 초안이 지난 15일 공개돼 치열한 논의가 예상된다.이날 개회식에 참석한 이재명 대통령은 축사를 통해 “세계유산을 함께 기억하고 보존하는 과정에서 전 세계는 서로의 역사를 존중하고 상호 신뢰와 인류 공동체의 연대를 더욱 공고히 다질 수 있다”며 “갈등과 분열로 신음하는 시대일수록 문화를 매개로 한 대화의 가치는 더욱 소중하다”고 말했다. 이어 “전 세계와 연대하며 더 평화롭고 풍요로운 인류의 미래를 유네스코와 함께 만들겠다”며 “이번 회의가 세계유산 보호와 국제협력의 새로운 이정표가 되기를 기대한다”고 했다.부산 김임훈·서울 강동용 기자