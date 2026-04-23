조선 전기 동종 양식의 완성작 ‘남양주 봉선사 동종’ 국보 승격

이미지 확대 국가유산청 제공

1963년 보물로 지정한 지 약 63년 만에 봉선사 동종을 국보로 승격했다고 23일 밝혔다.

중국 동종에서 흔히 볼 수 있는 양식을 일부 수용하면서 한국 특유의 문양 요소를 더해 조선 전기 동종 양식을 완성한 대표 유물로 평가받는다.

조형적으로도 탁월해 왕실용 청자를 연구할 수 있는 자료로 꼽힌다.

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조선 후기 학자인 윤증(1629~1714) 집안에서는 처음 초상화를 제작한 이래 일정 시기마다 원본을 옮겨 그린 이모본(移模本)을 제작해왔다. 제작할 때는

당대 최고 수준의 화가를 불러 와

각 화가가 활약하던 시기의 화풍, 독특한 기법 등이 담겨 미술사적으로 높은 평가를 받는다.

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조선 전기 동종(銅鐘·구리로 만든 종)을 대표하는 ‘남양주 봉선사 동종’이 국보가 됐다. 국가유산청은조선 제8대 임금인 예종(재위 1468~1469)이 아버지인 세조(재위 1455~1468)의 명복을 빌고자 광릉 인근에 봉선사를 조성하고 동종을 제작해 봉안했다.당대 제일가는 문장가인 강희맹(1424~1483)이 종에 대한 글을 지었고, 정난종(1433~1489)이 글씨를 썼다.국가유산청은 “제작 당시의 봉안처인 봉선사 종각에 그대로 있고, 균열이나 구조적 결함이 거의 없는 데다 보존 상태 또한 양호하다”고 설명했다.고려시대 상감 청자인 ‘청자 상감쌍룡국화문 반’, 조선시대 제작된 초상화와 보관함을 아우르는 ‘유효걸 초상 및 궤’를 각각 보물로 지정됐다.13세기에 제작된 것으로 추정되는 ‘청자 상감쌍룡국화문 반’은 물결 흐름을 형상화한 무늬와 두 마리 용이 안쪽 바닥에 새겨져 있다.‘유효걸 초상 및 궤’는 이괄(1587~1624)이 일으킨 반란을 진압해 진무공신(振武功臣) 2등에 책봉된 유효걸(1594~1627)의 모습을 담은 초상화와 보관함이다. 17세기에 집중적으로 그려진 공신 초상화의 형식과 도상이 적용돼 있다.아울러 국가유산청은 2006년 보물로 지정한 ‘윤증 초상 일괄’에 초상 1점과 초상 제작 과정을 기록한 ‘영당기적’(影堂紀蹟) 1점을 추가했다.화가 이한철(1808~?)이 1885년에 그린 초상과 ‘영당기적’이 보물에 추가로 포함되면서 향후 문화유산 보존·관리에도 도움이 될 것으로 기대하고 있다.최여경 선임기자