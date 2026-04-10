창덕궁 연경당, 전통 한지로 새 단장…하반기 선향재 특별 관람

이미지 확대 고건물 보수·정비 작업을 진행한 창덕궁 연경당의 안채(왼쪽)와 사랑채(오른쪽). 국가유산청 제공

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국가유산청은 창덕궁 연경당 권역 주요 건물의 도배지와 창호를 보수·정비했다고 10일 밝혔다. 2020년 국가유산청과 ‘국가유산지킴이’ 협약을 맺은 신협중앙회는 2024년 후원 약정을 통해 국가유산 보호 기금을 조성하고 전통 한지를 활용한 고건물 내부 도배 작업을 지원해왔다.지난해 9월부터 창덕궁 연경당의 안채와 사랑채, 선향재 등 고건물 보수·정비 사업을 진행했고, 신협중앙회에서 후원한 전통 한지로 내부 도배지와 창호 등을 교체·보수해 연경당의 역사성과 장소성을 살린 관람 환경을 조성했다.창덕궁 연경당은 효명세자가 순조(재위 1800~1834)와 순원왕후를 위해 잔치를 열기 위해 1827~1828년 지은 건물이다. 건물 배치와 공간 구성이 민간 사대부가와 비슷하지만 가구와 세부 양식 등은 궁궐 고유의 품격을 갖추고 있다. 조선시대 궁궐 내 사대부 건축으로서 가치를 인정받아 2012년 보물로 지정됐다.창덕궁관리소는 올해 하반기에는 선향재 내부 특별관람을 추진해 보존 성과를 국민이 체감할 수 있도록 할 예정이다.최여경 선임기자