왕의 즉위식 열리던 그곳… 창덕궁 인정전 내부, 3월 특별 공개

이미지 확대 창덕궁 인정전 내부 모습.

국가유산청 궁능유적본부 제공

평소 볼 수 없었던 창덕궁 인정전 내부를 둘러볼 수 있는 기회가 열렸다.국가유산청 창덕궁관리소는 다음달 4~29일 매주 수~일요일 창덕궁 인정전 내부를 공개하는 특별 관람 프로그램을 운영한다고 25일 밝혔다. 이번 프로그램은 기존 해설과 연계해 진행된다.인정전은 창덕궁의 중심이 되는 건물이다. 조선시대 임금의 즉위식과 조례를 비롯한 국가 차원의 중요 행사가 열리던 공간이다. 겉에서 보면 2층처럼 보이지만 내부는 위아래가 트인 통층 형식으로 조성돼 장엄함을 더한다. 천장 중앙에는 구름 사이를 나는 두 마리 봉황이 조각돼 있어 왕권의 권위와 궁궐 정전의 위상을 드러낸다.인정전 내부 깊숙한 곳에는 임금이 앉는 의자인 어좌가 놓여 있고 그 뒤에는 왕이 다스리는 세계를 상징하는 해와 달, 다섯 개의 봉우리를 그린 일월오봉도가 펼쳐져 있다.특히 1907년 순종이 창덕궁으로 거처를 옮긴 뒤 인정전을 수리하는 과정에서 전등·유리창·커튼이 설치되고 바닥도 전돌(흙으로 구운 벽돌)에서 마루로 교체됐다. 현재 인정전은 전통 궁궐 전각의 형식을 유지하면서도 근대적 요소가 더해진 전환기 궁궐 건축의 특징을 잘 보여준다.하루 1~3회 프로그램이 진행되며 회당 입장 인원은 20명으로 제한된다. 참가비는 무료다. 궁능유적본부 통합예약 홈페이지에서 사전 예약(관람일 제외 8일 전)하거나 현장 접수자(65세 이상, 회당 5명)에 한해 참여할 수 있다.윤수경 기자