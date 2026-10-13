제주 첫 클래식 전용 콘서트홀, 개관 준비 본격화… 운영 청사진 도민과 그린다

1200석 콘서트홀·300석 소공연장 갖춰

내년 10월 준공…2028년 하반기 개관 목표

26일 전문가 토론회·21일까지 도민 의견조사

선호공연·관람료·교통·주차 등 운영체계 논의

이미지 확대 제주시 오라이동 오등봉 도시공원 민간특례사업의 일환으로 추진되고 있는 제주음악당은 지하 1층·지상 2층, 연면적 1만551.61㎡ 규모다. 자연음향을 살린 1200석 규모의 클래식 전용 콘서트홀과 300석 규모의 소공연장이 들어선다. 사진은 음악당 투시도. 제주도 제공

이미지 확대 제주도가 2028년 하반기 개관하는 (가칭)제주음악당의 개관 준비와 운영 방향을 도민·전문가와 함께 찾기 위해 오는 26일 토론회를 열고, 21일까지 도민 의견조사를 진행한다. 제주도 제공

세줄 요약 제주 첫 클래식 전용홀, 2028년 개관 준비 본격화

도민 의견조사로 공연 선호·불편 사항 함께 수렴

토론회 열어 운영체계·관객 개발 과제 논의 예정

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제주 최초의 클래식 전용 콘서트홀이 될 (가칭)제주음악당이 도민을 위한 공간으로 자리 잡기 위한 밑그림 그리기에 나섰다.2028년 하반기 개관을 앞두고 공연 선호도는 물론 관람료와 교통·주차 등 현실적인 불편까지 살펴 운영 방향을 구체화한다.제주도는 오는 22일까지 ‘제주음악당 개관을 위한 도민 의견조사’를 진행한다고 13일 밝혔다.760억원을 들여 공연장을 짓는 데 그치지 않고 도민의 문화 수요를 실제 공연 기획과 운영에 반영해 개관 이후에도 꾸준히 찾는 문화공간으로 만들겠다는 취지다.설문은 도민이 원하는 무대부터 묻는다. 세계·국내 정상급 오케스트라 공연과 해외 유명 연주자의 독주·협연, 실내악, 피아노·바이올린 독주회, 합창을 비롯해 영화음악과 클래식 크로스오버, 가족·어린이·청소년 공연 등이 대상이다. 연간 방문 희망 횟수와 공연 선택 때 중요하게 생각하는 요소도 조사한다.공연을 보고 싶어도 선뜻 공연장을 찾지 못하게 하는 장벽도 들여다본다. 관람료 부담과 교통·주차 불편, 공연 정보 부족, 취향에 맞는 공연의 부재 등을 파악하고 우수 공연 유치와 합리적인 관람료, 편리한 교통·주차, 음향·관람 서비스 개선, 홍보 강화 등 개관 전 우선적으로 준비해야 할 과제에 대한 의견을 받는다. ‘내가 꿈꾸는 제주음악당은 무엇인가’를 직접 제안하는 자유의견 문항도 마련했다.제주시 오등봉 도시공원 민간특례사업의 일환으로 추진되고 있는 제주음악당은 지하 1층·지상 2층, 연면적 1만 551.61㎡ 규모다. 자연음향을 살린 1200석 규모의 클래식 전용 콘서트홀과 300석 규모의 소공연장이 들어선다.2027년 10월 준공한 뒤 시운영을 거쳐 2028년 하반기 개관할 예정인 제주음악당은 객석 규모에서도 기존 도내 공연장을 넘어선다. 1200석 규모의 콘서트홀은 제주아트센터 다목적홀(1184석), 제주문예회관 대극장(998석), 서귀포예술의전당 대극장(802석)보다 크다. 도내 최대 규모의 클래식 전용 공연장으로서 세계적인 연주자들의 무대를 소화할 기반을 갖추는 셈이다.클래식 전용 홀의 핵심은 객석 수보다 음향이다. 마이크나 스피커 등 전자 음향장치에 의존하지 않고 악기에서 나오는 소리만으로 객석을 채워야 하는 만큼, 홀의 구조와 잔향, 소리의 전달력이 공연의 완성도를 좌우한다. 객석을 무작정 늘리기보다 연주자의 숨결과 악기 고유의 울림을 객석 곳곳에 고르게 전달하는 것이 중요하다. 1200석 규모로 조성되는 제주음악당이 세계적인 음향 설계와 결합해 거장들의 연주를 얼마나 생생하게 담아낼지가 기대를 모은다.이 때문에 세계 각국의 콘서트홀 음향 설계 경험을 갖춘 일본 나가타 어쿠스틱이 음향 컨설팅을 맡았다. 제주음악당 완공 후에는 연주자의 미세한 숨결과 악기의 울림을 객석 구석구석까지 풍부하게 전달할 것으로 기대된다.도민 의견을 모으는 데 그치지 않고 전문가들과 운영 과제를 구체화하는 자리도 마련된다. 제주도는 오는 26일 오후 3시 제주문학관 대강당에서 ‘제주음악당 2028년 개관, 무엇을 준비해야 하는가’를 주제로 토론회를 연다. 타 지역 음악당의 개관·운영 사례와 제주음악당의 성공적인 개관을 위한 과제를 살펴보고, 공연 프로그램과 관객 개발, 전문인력 확보, 운영체계 구축 등을 논의할 예정이다. 의견조사 결과도 토론회에서 공유한다.이번 토론회에서는 다른 지역 공연장의 개관 준비 사례를 살펴보고 제주음악당의 성공적인 운영을 위한 과제를 짚는다. 서채우 부천아트센터 공연장관리팀장이 다른 지역 음악당의 개관·운영 사례를 발표하고, 현혜경 제주연구원 연구위원이 성공적인 개관을 위한 과제를 제시한다. 허대식 제주대 음악학부 교수가 좌장을 맡아 지역 음악계와 문화예술기관 관계자 등 8명이 공연 프로그램과 관객 개발, 전문인력 확보, 운영체계 구축 등을 논의한다. 도민 의견조사 결과도 공유할 예정이다.도민이 직접 원하는 음악당의 모습도 묻는다. 온라인 조사에서는 가장 보고 싶은 공연과 연간 방문 희망 횟수, 공연을 선택할 때 중요하게 생각하는 요소, 개관 전 우선적으로 준비해야 할 사항 등을 조사한다. ‘내가 꿈꾸는 제주음악당은 ○○이다’라는 자유의견도 받는다. 조사 결과는 토론회에서 공유되며, 참여자 가운데 추첨을 통해 개관공연 관람권을 제공한다.도는 토론회와 의견조사에서 나온 제안을 검토해 개관 준비와 운영방안에 반영할 계획이다.류일순 제주도 문화체육교육국장은 “제주음악당은 시설 건립뿐 아니라 개관 이후 안정적인 운영을 위한 준비가 중요하다”며 “전문가와 도민의 의견을 지속적으로 수렴해 제주를 대표하는 클래식 전문 공연장으로 만들겠다”고 말했다.위파크제주 측은 “오등봉공원 일대는 제주음악당을 필두로 인근 한라도서관, 제주아트센터, 제주문학관 등 제주를 대표하는 핵심 문화 인프라들이 거대한 하나의 문화벨트로 이어진다”며 “단순한 주거공간을 넘어 제주 최고의 문화예술의 중심지로 자리매김할 독보적인 입지적 가치를 보일 것”이라고 강조했다.온라인 의견조사는 22일까지 네이버폼(https://naver.me/GxrJk4vF)에서 참여할 수 있다. 응답자 가운데 추첨을 통해 제주음악당 개관 기념공연 2인 초청권을 제공한다. 자세한 사항은 제주도 음악당개관준비단(064-710-2304)으로 문의하면 된다.제주 강동삼 기자