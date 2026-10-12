문화 [포토] 고즈넉한 가을, 창덕궁 선향재에서 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/life/2026/10/12/20261012800004 URL 복사 댓글 0 수정 2026-10-12 15:30 입력 2026-10-12 15:30 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 5 이미지 확대 12일 서울 종로구 창덕궁 선향재에서 열린 ‘창덕궁 선향재에서의 하루-은희경 작가와의 만남’ 행사에 참석한 독자들이 강연을 듣고 있다. 2026.10.12 연합뉴스 이미지 확대 12일 서울 종로구 창덕궁 선향재에서 열린 ‘창덕궁 선향재에서의 하루-은희경 작가와의 만남’ 행사에 참석한 독자들이 강연을 듣고 있다. 2026.10.12 연합뉴스 이미지 확대 12일 서울 종로구 창덕궁 선향재에서 열린 ‘창덕궁 선향재에서의 하루-은희경 작가와의 만남’ 행사에 참석한 독자들이 강연을 듣고 있다. 2026.10.12 연합뉴스 이미지 확대 12일 서울 종로구 창덕궁 선향재에서 열린 ‘창덕궁 선향재에서의 하루-은희경 작가와의 만남’ 행사에 참석한 독자들이 강연을 듣고 있다. 2026.10.12 연합뉴스 이미지 확대 12일 서울 종로구 창덕궁 선향재에서 열린 ‘창덕궁 선향재에서의 하루-은희경 작가와의 만남’ 행사에 참석한 독자들이 강연을 듣고 있다. 2026.10.12 연합뉴스 가을 정취가 깊어가는 12일 서울 종로구 창덕궁 선향재에서 ‘창덕궁 선향재에서의 하루-은희경 작가와의 만남’ 행사가 열렸다.이날 행사에 참석한 독자들은 은희경 작가의 강연을 들으며 문학과 글쓰기에 관한 이야기를 나누고 작가와 소통하는 시간을 가졌다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 이번 창덕궁 선향재 행사의 주요 목적은 무엇인가? 문학과 글쓰기 소통 가을 정취 감상