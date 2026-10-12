[포토] 고즈넉한 가을, 창덕궁 선향재에서

1 / 5 이미지 확대 12일 서울 종로구 창덕궁 선향재에서 열린 ‘창덕궁 선향재에서의 하루-은희경 작가와의 만남’ 행사에 참석한 독자들이 강연을 듣고 있다. 2026.10.12

연합뉴스

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가을 정취가 깊어가는 12일 서울 종로구 창덕궁 선향재에서 ‘창덕궁 선향재에서의 하루-은희경 작가와의 만남’ 행사가 열렸다.이날 행사에 참석한 독자들은 은희경 작가의 강연을 들으며 문학과 글쓰기에 관한 이야기를 나누고 작가와 소통하는 시간을 가졌다.온라인뉴스부