손민수♥임라라, 촬영팀만 45명…요즘 돌잔치가 달라졌다 [돋보기]

세줄 요약 손민수·임라라 돌잔치 촬영 인력 45명 투입 논란

과한 행사 비판과 자기 돈 행사 옹호 맞대응

돌잔치 고급화로 예약 경쟁·부담 논쟁 확산

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이미지 확대 돌잔치와 돌반지. 아이클릭아트

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코미디언 손민수·임라라 부부의 쌍둥이 돌잔치에 촬영 인력만 45명이 참여한 사실이 알려지면서 온라인에서 갑론을박이 벌어지고 있다. 일부에서는 “너무 과하다”는 반응이 나온 반면, “자기 돈으로 하는 행사인데 무슨 상관이냐”는 옹호 의견도 이어졌다.최근 돌잔치가 가족 중심의 소규모 행사로 바뀌는 한편, 장소와 음식, 사진 촬영 등에 비용을 집중하는 이른바 ‘스몰 럭셔리’ 소비가 확산하면서 돌잔치 문화에도 변화가 나타나고 있다.8일 연예계에 따르면 손민수·임라라 부부는 지난 4일 서울 강남구의 한 연회장에서 쌍둥이 자녀의 돌잔치를 열었다. 행사장은 화려한 생화로 꾸며졌으며, 부부는 한복과 드레스·턱시도를 번갈아 입었다. 야외에서 진행된 2부 행사에서는 코미디언 조혜련이 축가를 불렀다.특히 눈길을 끈 것은 촬영 인력 규모였다. 행사 담당 플래너가 공개한 내용에 따르면 현장에는 KBS2 ‘슈퍼맨이 돌아왔다’ 제작진 28명, 유튜브 촬영팀 8명, 기념 촬영팀 9명 등 총 45명이 참여했다. 플래너는 이를 두고 “전무후무한 기록. 앞으로도 없을 기록”이라고 표현했다.행사 사진과 촬영 규모가 알려지자 네티즌들의 반응은 엇갈렸다. 일부는 “돌잔치는 가족끼리 하면 안 되나”라며 지나치게 화려한 행사라는 반응을 보였다.반면 “자기 돈으로 자기 아이 돌잔치 하는데 무슨 상관이냐” “한 번뿐인 첫돌인데 원하는 만큼 해줄 수 있다”는 옹호 의견도 나왔다.손민수·임라라 부부는 당초 돌잔치를 열 계획이 없었다고 밝혔다. 임라라는 지난달 유튜브 채널에서 “원래 돌잔치를 안 하려고 했다”며 육아로 연락하지 못했던 지인들을 만나기 위해 행사를 준비하게 됐다고 설명했다.최근 돌잔치 시장에서는 행사 규모를 줄이는 대신 장소와 음식, 사진 촬영 등에 비용을 집중하는 소비 경향이 나타나고 있다.서울 주요 호텔의 돌잔치 예약 건수는 최근 1년 사이 약 20~30% 증가한 것으로 업계에서 파악됐다. 일부 인기 연회장은 원하는 날짜를 확보하기 어려워 출산 직후부터 예약에 나서는 부모들도 있다.돌잔치 준비를 뜻하는 ‘돌준’이라는 신조어도 등장했다. 인스타그램과 온라인 커뮤니티에서는 돌잔치 장소와 촬영업체, 돌상 장식, 답례품 등에 관한 정보를 공유하는 게시물이 잇따르고 있다.비용도 만만치 않다. 호텔 연회장 대관과 식사, 돌상 장식, 의상, 사진 촬영 등을 포함한 고급 돌잔치 패키지는 1000만원 안팎에 이르기도 한다.이러한 현상에는 출생아 수 반등과 특정 고급 시설에 수요가 집중되는 현상이 맞물린 것으로 풀이된다.국가데이터처에 따르면 올해 4월 출생아 수는 2만4521명으로 전년 동월보다 18% 증가했다. 4월 기준으로는 2019년 이후 7년 만에 가장 많은 수준이다.다만 돌잔치 예약 경쟁이 출생아 수 증가 때문만은 아니라는 분석도 나온다. 모든 행사장에 수요가 고르게 분산되기보다 유명 호텔과 인기 연회장, 전문 사진작가 등으로 예약이 몰리는 현상이 나타나고 있기 때문이다.돌잔치 고급화와 함께 초대받는 사람들의 부담을 둘러싼 논쟁도 이어지고 있다.최근 온라인 커뮤니티에는 지인에게 돌잔치 초대를 받고 참석 여부를 고민한다는 글들이 올라왔다.한 작성자는 동네 친구에게 돌잔치 초대를 받았다며 “거절하기도 불편하다. 굳이 왜 초대했는지 모르겠다”고 토로했다. 또 다른 작성자는 친한 친구의 돌잔치에 초대받았지만 축의금을 얼마나 내야 할지 고민이라고 밝혔다.이 같은 사연에는 “돌잔치는 가족끼리 하는 것 아니냐” “요즘은 돌잔치를 안 하는 추세인 줄 알았다”는 반응이 이어졌다.반면 자녀의 첫 생일을 기념하는 방식은 부모의 선택이라는 의견도 있다. 가족과 지인들이 함께 축하하는 자리인 만큼 행사 규모나 비용만으로 지나치게 평가해서는 안 된다는 것이다.행사 비용이 커지면서 계약 관련 분쟁도 발생하고 있다. 한국소비자원에 따르면 돌잔치 서비스 관련 피해구제 신청은 2023년 43건에서 지난해 53건으로 증가했다. 인기 업체 예약 경쟁이 치열해지는 만큼 계약 전 취소·환불 조건 등을 꼼꼼히 확인할 필요가 있다.한때 가족과 친척들이 모여 아이의 첫 생일을 축하하던 돌잔치는 이제 소규모 고급 행사부터 대형 이벤트까지 다양한 형태로 변화하고 있다. 다만 부모에게는 특별한 기념일이 초대받는 사람에게는 경제적 부담으로 다가올 수 있다는 점에서 돌잔치의 적정 규모와 방식에 대한 논쟁은 계속될 것으로 보인다.김유민 기자