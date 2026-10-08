BS그룹 산이정원, 가을 축제 ‘2026 가든 페스타’ 개최

세줄 요약 가을 축제 ‘2026 가든 페스타’ 17~18일 개최

고구마 체험·ESG한마당·가족 마라톤 진행

전시·캠핑·해멍 프로젝트로 행사 확장

이미지 확대 산이정원에서 피크닉을 즐기는 가족들의 모습. BS그룹 제공

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BS그룹의 산이정원이 오는 17일부터 18일까지 양일간 대표 가을 행사인 ‘2026 가든 페스타’를 연다고 8일 밝혔다.이번 행사는 고구마정원축제를 중심으로 고구마 캐기 체험과 팝업스토어, 어린이 사생대회 등이 진행된다. 전남광주ESG협회와 함께하는 ‘제2회 ESG한마당’에서는 환경과 지속가능성을 주제로 한 체험 프로그램이 운영된다. 18일에는 2㎞ 가족 마라톤이 열린다.문화예술 전시도 마련된다. 오는 30일까지 산이정원 가든뮤지엄에서는 박주석 디자이너의 ‘인류의 자서전’ 전시가 열린다. 전통문화의 가치를 현대 그래픽으로 재해석하고, 자연과 문명, 전통과 기술의 관계를 새로운 시각으로 보여준다.오는 23일부터 25일까지는 ‘산이정원 캠핑페스타’가 개최된다. 캠핑과 공연, 바비큐, 별빛정원 산책 등을 비롯해 해남문화관광재단과 연계한 ‘해멍 프로젝트’가 진행된다.산이정원은 BS그룹이 전남광주통합특별시 해남 솔라시도에 조성한 민간정원으로, 15개 테마정원과 1000여종의 희소 자원식물을 갖추고 있다. BS그룹은 건설·부동산개발·에너지 사업을 주력으로 하며, 계열사 BS한양을 통해 솔라시도 개발사업을 추진하고 있다.김태곤 리포터