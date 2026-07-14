‘대세 코미디언’ 이수지, 성대결절로 수술…“회복의 시간 갖는다”

세줄 요약 성대결절 진단, 수술과 치료 예정

고정 예능·유튜브는 녹화분으로 진행

회복 뒤 활동 재개 계획

이미지 확대 배우 이수지가 7일 서울 용산구 CGV용산아이파크몰에서 열린 제5회 청룡시리즈어워즈 핸드프린팅 행사에서 포즈를 취하고 있다. 2026.7.7 뉴스1

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다양한 예능에서 활약 중인 ‘대세 코미디언’ 이수지(41)가 성대결절로 수술을 받는다.14일 소속사 씨피엔터테인먼트는 “이수지가 최근 성대결절 진단을 받아 의료진 소견에 따른 진료를 받을 예정”이라고 밝혔다.현재 이수지가 고정 출연 중인 SBS 예능 ‘아니 근데 진짜!’와 개인 유튜브 채널 ‘핫이슈지’는 충분한 녹화 분량이 확보돼 있어 방송에는 큰 차질이 없을 것으로 보인다.소속사는 “이수지는 회복의 시간을 가진 뒤 활동을 이어갈 계획”이라며 “건강한 모습으로 복귀할 수 있도록 할 것”이라고 전했다.‘SNL 코리아’, ‘직장인들’ 등 다양한 예능에 출연하며 활약을 이어온 이수지는 지난해와 올해 백상예술대상에서 2년 연속 여자 예능상을 수상하며 대세를 입증했다.특히 구독자 138만명을 보유한 ‘핫이슈지’를 통해서는 사회적 이슈를 풍자하거나 코믹 요소를 가미한 콘텐츠로 공감을 불러일으키고 있다.다음 달에는 ENA 새 월화드라마 ‘신병4: 사보타주’ 방송을 앞두고 있다.윤예림 기자