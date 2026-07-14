갤러리 밖으로 뛰쳐나온 예술, ‘어반브레이크+토이콘’ 온다

세줄 요약 어반브레이크·토이콘 서울 통합 행사 개최

갤러리 배제, 15개국 355명 작가 참여

일본 주빈국, IP·브랜드 확장 강조

이미지 확대 기획 특별전에 나서는 B98C 작가의 ‘슈퍼마켓’ 모습.

어반컴플렉스 제공

이미지 확대 올해 ‘어반브레이크＆토이콘 서울 2026’ 행사에 대해 소개하는 장원철 어반컴플렉스 대표이사.

윤수경 기자

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무게감을 버리고 갤러리 밖으로 뛰쳐나온 예술을 만날 수 있는 장이 열린다.어반컴플렉스는 오는 30일부터 다음 달 2일까지 나흘간 서울 강남구 코엑스에서 예술의 주류와 비주류 경계를 허문 아트 페스티벌인 ‘어반브레이크’와 글로벌 아트토이 장터인 ‘토이콘 서울’을 하나로 통합한 행사인 ‘어반브레이크＆토이콘 서울 2026’을 연다고 13일 밝혔다.7회째를 맞는 어반브레이크는 올해 처음으로 갤러리 참여를 아예 없애는 대신 동시대 미술계가 주목하는 15개국 355명의 예술가를 코엑스로 불러 모았다. 이번 행사의 구호 역시 ‘플레이 위드 아티스트’다. 예술가들은 스스로 전시 공간을 기획해 작품을 선보이고 관객과 함께하는 체험형 프로그램을 구성한다.주빈국은 일본으로, 일본 작가 40여명이 다양한 작품을 선보인다. 대표 작가인 사사다 야스토는 0.3㎜ 컬러 펜으로 일본 문화를 상징하는 이미지를 화면 가득 촘촘히 채워 넣은 작업을 선보인다.장원철 어반컴플렉스 대표이사는 “작품이 지식재산권(IP), 브랜드, 시장으로 확장될 때 예술가의 창작도 지속 가능해질 수 있다”며 “토이콘 서울과의 통합, 아트오브제 프로젝트 등은 그 확장의 통로를 넓히는 시도가 될 것”이라고 강조했다.윤수경 기자