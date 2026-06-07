‘42세’ 서인영, 올해 하반기 재혼한다…예비 신랑은 누구?

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세줄 요약 서인영, 올해 하반기 재혼 예정 소식 전해짐

지인 소개로 만난 최지훈 대표와 교제 이어옴

유튜브 활동 속 82만 구독자 돌파하며 주목

이미지 확대 가수 서인영. 인스타그램 캡처

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가수 서인영(42)이 올해 하반기 결혼할 예정이라는 소식이 전해지며 눈길을 끌고 있다.7일 가요계에 따르면 서인영은 지인의 소개로 예비 신랑을 만나 교제를 이어오다 백년가약을 맺는 것으로 전해졌다. 예비 신랑은 콘텐츠 크리에이티브(창의) 기업 엔피의 최지훈 대표로, 여섯 살 연상이다.서인영은 지난 2002년 걸그룹 쥬얼리로 데뷔해 ‘원 모어 타임’(One More Time), ‘슈퍼스타’(Super Star) 등의 히트곡을 냈다. 2007년 솔로 가수로도 데뷔해 ‘신데렐라’ 등의 대표곡을 남겼다.그는 올해 유튜브 채널 ‘개과천선 서인영’을 개설해 꾸밈없는 모습으로 많은 사랑을 받고 있다. 해당 채널의 구독자 수는 이날 기준 82만명을 넘겼다.앞서 유튜브를 통해 현재 연애 중이라 밝힌 서인영은 “어떤 남자가 내 스타일은 아니었다. 친구들 네다섯 명과 있었는데 솔직히 오기 힘들지 않나. 소개팅은 다음 날이었는데 갑작스럽게 와줄 수 있냐고 했다”고 전했다.이어 “그런데 딱 들어왔는데 웃으면서 눈을 안 피하더라. 그게 매력적이어서 걔랑 만났다. 지금 남자친구 얘기다”라고 밝혀 모두를 놀라게 한 바 있다.앞서 서인영은 지난 2023년 비연예인 사업가와 결혼한 뒤 1년여 만에 합의 이혼했다.하승연 기자