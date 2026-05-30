“550만원 중고차 단돈 ‘2500원’에 가져왔다”…아픈 딸 둔 가장, 김선태가 울렸다

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‘충주맨’ 김선태 “아픈 딸 치료에 보탬 되길”

이미지 확대 충북 충주시청 공식 유튜브 채널 ‘충TV’를 이끌다 사직한 일명 ‘충주맨’ 김선태씨가 신장 질환을 앓는 딸을 키우는 젊은 가장에게 자신의 중고차를 사실상 무상으로 넘긴 사연이 알려졌다. 2026.5.29 김선태 유튜브

이미지 확대 충북 충주시청 공식 유튜브 채널 ‘충TV’를 이끌다 사직한 일명 ‘충주맨’ 김선태씨가 신장 질환을 앓는 딸을 키우는 젊은 가장에게 자신의 중고차를 사실상 무상으로 넘긴 사연이 알려졌다. 2026.5.29 김선태 유튜브

세줄 요약 10년 탄 중고차, 2500원에 양도

신장 질환 딸 둔 24세 가장 사연

기저귀·물티슈까지 더한 응원

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충북 충주시청 공식 유튜브 채널 ‘충TV’를 이끌다 사직한 일명 ‘충주맨’ 김선태씨가 신장 질환을 앓는 딸을 키우는 젊은 가장에게 자신의 중고차를 사실상 무상으로 넘긴 사연이 알려졌다.30일 업계에 따르면 김씨는 전날 자신의 유튜브 채널을 통해 10년간 운행한 차량의 매각 과정을 공개했다.전문 차량 매입 플랫폼의 점검 결과 해당 차량의 매입가는 약 550만원으로 평가됐지만, 그는 사연 공모를 통해 선정한 구독자에게 직접 차량을 전달하기로 했다.차량을 인도받은 이는 신장 질환을 앓는 돌 무렵 딸을 키우고 있는 24세 가장이었다. 그는 아이의 통원 치료를 위해 차량이 꼭 필요하다며 구매를 희망한 것으로 전해졌다.당초 그는 차량을 87만원에 구매하겠다는 의사를 밝혔지만, 사연을 들은 김선태는 현장에서 차량 가격을 2500원으로 정했다.김씨는 여기에 더해 구매자의 희망 금액에 상당하는 약 87만원어치 기저귀와 물티슈도 함께 전달했다. 그는 마지막 순간까지 “아이 잘 키우셔라”는 진심 어린 덕담과 격려를 아끼지 않았다.차량을 구매한 구독자는 댓글을 통해 “차량을 받은 지 2주 정도 되어가는데 정말 잘 타고 있다. 제가 선물을 드려야 하는데 오히려 받은 게 훨씬 많아서 죄송한 마음도 들지만 감사한 마음이 더 크다”고 밝혔다.이어 “아기는 태어났을 때보단 계속해서 건강해지는 중이고 신장은 아직까지 안 좋아서 계속 지켜볼 예정이다. 아기 건강을 기원해 주셔서 정말 감사드린다”고 했다.구독자의 아내도 “남편이 출퇴근할 때, 쉴 때는 드라이브 겸 아기랑 나가서 놀거나 병원갈 때 진짜 너무 유용하게 쓰고 있다”고 설명했다.그러면서 “새 차부터 점검, 기름 만땅, 직접 운전해서 와주시고, 이런 차를 돈도 안 받아가셨다. 기저귀, 물티슈 선물, 좋은 기운과 응원까지 너무 좋은 것들만 가득 받아간다”고 고마움을 전했다.권윤희 기자