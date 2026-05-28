“심형래는 ‘헐크’라고 했는데” 뜬금없이 ‘탱크’ 자막 넣은 KBS 발칵

KBS 측 “영상 제작자 즉시 계약 해지”

이미지 확대 KBS가 유튜브 채널에 영상을 올리면서 영상과 관계없는 ‘탱크’ 표현을 넣어 논란에 휩싸였다. 엑스(X) 캡처

세줄 요약 실제 내용과 다른 ‘탱크’ 자막·제목 노출 논란

KBS, 검수 오류 인정하고 사과 및 비공개 조치

프리랜서 계약 해지·담당 직원 배제 후 조사

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KBS 유튜브 채널이 실제 영상 내용과 무관한 ‘탱크’라는 단어를 제목과 자막으로 노출해 논란에 휩싸였다. KBS 측은 “영상을 제작한 프리랜서와 계약을 해지했다”며 사과했다.KBS 유튜브 채널 ‘KBS 엔터테인먼트: 깔깔티비’는 27일 게시판을 통해 “저희 유튜브 채널 영상에 불쾌감을 드릴 수 있는 부적절한 자막이 노출돼 사과드린다”고 밝혔다.전날 해당 채널에는 2002년 방송된 KBS2 ‘해피투게더 시즌1-쟁반노래방’ 영상이 공개됐다.문제는 유튜브 제목과 섬네일에 영상에 등장하지 않는 ‘탱크 흉내’라는 표현이 들어갔다는 점이다. 심형래는 방송에서 군 시절 ‘헐크’ 흉내를 냈다고 말했는데, 유튜브 제목과 섬네일에는 ‘대장 앞에서 탱크 흉내 내다가 병원 후송 갈 뻔했던 심형래’라는 문구가 붙었다.특히 이번 논란은 스타벅스의 이른바 ‘탱크데이’ 사태가 터진 지 얼마 지나지 않아 발생해 시청자의 거센 비판이 이어졌다. 결국 KBS는 제목과 섬네일의 표현을 ‘헐크 흉내’로 수정한 뒤 이후 영상을 비공개 처리했다.KBS는 사과문에서 “내용상 ‘헐크’로 표기하는 게 맞았지만, 검수 과정에서 담당 직원이 이를 걸러내지 못해 다음 날 새벽까지 게시됐다”며 “시기상 상당히 잘못된 단어 선택이었고, 이 부분이 시스템에서 걸러지지 못했다”고 말했다.문제가 된 영상을 제작한 프리랜서와 검수 담당 직원은 잘못을 인정한 것으로 전해졌다. KBS 측은 해당 프리랜서에 대해 계약서에 의거해 즉시 계약을 해지했으며, 담당 직원은 즉각 업무에서 배제한 뒤 내부 규정에 따라 조사를 진행 중이다.해당 제작진이 제작한 콘텐츠에 대해서도 전수 조사를 진행하고 있다.KBS는 “이번 사안을 매우 엄중하게 받아들이고 있다”며 “디지털 플랫폼 콘텐츠의 제작·검수 프로세스를 전면적으로 점검하고, 유사한 문제가 재발하지 않도록 영상 제작 기획 단계부터 업로드까지 사전 데스킹 절차를 강화하겠다”고 강조했다.그러면서 “부적절한 표현과 부실한 검증 시스템으로 시청자 여러분께 심려를 끼친 점을 사과드리며 재발 방지에 힘쓰겠다”고 덧붙였다.앞서 KBS는 2019년 KBS1 ‘TV는 사랑을 싣고’에서 극우 성향 온라인 커뮤니티 일간베스트 저장소(일베)에서 제작된 이미지를 사용해 논란이 된 바 있다. 당시 KBS는 “고의성은 없었다”고 해명했다.윤예림 기자