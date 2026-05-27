조계종, 불교 문화상품 공모전…“저작권 이전비는 따로 드려요”

세줄 요약 사찰 문화유산 활용 문화상품 공모전 개최

시제품·디자인 두 부문, 자격 제한 없음

대상 600만원, 저작권 이전비 별도 지급

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대한불교조계종이 6월 1일부터 10월 23일 오후 5시까지 ‘대한불교조계종 및 사찰 콘텐츠 기반 문화상품 공모전’을 개최한다. 서울국제불교박람회를 통해 확인된 전통불교문화 콘텐츠에 대한 높은 관심을 실제 문화상품 개발과 유통으로 확장하기 위해 마련됐다. 올해 서울국제불교박람회에는 약 25만명이 방문했으며 관람객의 77.6%가 MZ세대였다.공모 주제는 조계종 또는 조계종 산하 사찰의 문화유산과 고유 특징을 활용해 사찰 용품점에서 판매 가능한 문화상품이다. 응모 소재는 사찰 문화유산과 상징물은 물론 사찰 서체, 단청색, 전통문양, 역사, 수행문화, 생태·경관까지 폭넓게 활용할 수 있다. 봉은사 미륵대불을 활용한 레플리카 키링, 해인사 팔만대장경 문양을 활용한 문구류, 통도사 금강계단을 모티브로 한 인센스 홀더, 범어사 단청 패턴을 활용한 패브릭 굿즈 등이 사례로 제시됐다.공모 부문은 시제품 형태의 상품 부문과 실제 제작 가능한 설계도 또는 시각화 결과물을 포함한 디자인 부문으로 나뉜다. 응모 자격엔 제한이 없다. 2026 국제불교박람회 참가업체, 사찰 소속 신행단체, 불교 관련학과 및 불교미술 전공 학생에게는 가점이 부여된다.응모작은 반드시 본인이 창작했거나 적법한 권리를 보유한 결과물이어야 하며, 상품과 매칭할 사찰을 선정하고 해당 사찰의 어떤 문화자산을 활용했는지, 제작 방식은 무엇인지 구체적으로 제시해야 한다. 접수는 이메일(bexpo@daum.net)로만 가능하며 방문·우편 접수는 받지 않는다.시상은 대상 1명(600만원), 최우수상 2명(각 350만원), 우수상 3명(각 150만원), 장려상 8명(각 50만원), 입선 다수로 진행된다. 수상작과 별도로 저작권 이전비가 지급될 수 있으며 세부 금액은 최종 계약 체결 시 확정된다.손원천 선임기자