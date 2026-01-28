뉴욕 거닐던 백남준의 로봇, AI 오페라로 다시 피어난다

작고 20주기 맞아 퍼포먼스 ‘AI 로봇오페라’ 공연

세계적인 미디어 아티스트 백남준(1932~2006)의 ‘로봇 K-456’이 인공지능(AI) 로봇으로 되살아났다. 경기문화재단과 백남준아트센터는 백남준 작고 20주기를 맞아 28~29일 백남준의 예술이 오늘의 감각과 다시 접속하는 퍼포먼스 ‘AI 로봇오페라’를 마련했다.백남준은 일본 도쿄에서 미학을 전공한 뒤 1956년 독일로 건너가 유럽 철학과 현대 음악을 공부하는 동안 동시대 전위 예술가들과 활발하게 교류하면서 기존의 예술 규범, 관습과는 다른 급진적 퍼포먼스로 예술 활동을 펼쳤다. 1964년 미국으로 이주하면서 본격적으로 비디오를 사용해 작품을 만들었으며 음악과 신체에 관한 탐구까지 더해져 독보적인 예술 세계를 구축했다.‘로봇오페라’라는 말은 1965년의 백남준이 뉴욕에서 선보인 역사적 퍼포먼스에서 따왔다. ‘팝아트를 죽여라’라고 적힌 리플릿을 행인에게 나누어주고, 20채널의 무선 조종과 10채널의 데이터 리코더가 장착된 로봇 K-456이 첼리스트 샬롯 무어만(1933∼1991)과 함께하는 거리 공연이 포함됐다.로봇 K-456은 백남준이 구현한 인간화된 기술의 모습이 집약된 그의 대표작이다. 일본의 공학박사 아베 슈야와 함께 제작한 것으로 여러 개의 버전이 있다. 로봇은 거리를 활보하며 라디오 스피커가 부착된 입으로 존 F. 케네디 대통령의 연설을 재생하고 마치 배변하듯 콩을 배출하기도 했다.이번 공연은 움직이는 로봇 K-456을 중심으로, 백남준의 예술정신을 계승하는 두 명의 예술가, 권병준과 김은준의 퍼포먼스가 어우러졌다. 김은준이 작곡한 곡 ‘시퀀셜’을 바탕으로 플롯(승경훈), 바이올린(윤석우), 비올라(변정인)가 협연하는 총 3악장 구성의 공연이다. 김은준은 백남준 작품에서 드러난 기술과 인간의 공존, 로봇이 지닌 비선형적 감정과 취약함을 음악적 변주와 리듬으로 풀어냈다.권병준은 ‘유령극단 x 로봇 K-456: 다시 켜진 회로’라는 로봇 마당극을 선보였다. 다시 움직이게 된 로봇 K-456을 ‘다시 켜진 회로’로 은유하며, 로봇을 배우로 초대해 삶과 죽음의 경계에서 펼쳐지는 로봇 축제를 펼쳐냈다.박남희 백남준아트센터 관장은 “그의 실험과 저항의 예술이 불안전하고 연약한 인간에 대한 존재론적 통찰과 물질과의 공존을 사유하게 한다”며 “‘다시 켜진 회로’ 안에서 백남준의 예술이 시공을 넘어 우주 오페라로 울리기를 바라며 그의 20주기를 추모한다”고 힘줘 말했다.윤수경 기자