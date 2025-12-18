진우스님, “종교 화합은 갈등 해소의 강력한 힘”…조계사서 성탄 트리 점등식

이미지 확대 서울 종로구 조계사에서 열린 크리스마스 트리 점등식 뒤 종교계 지도자 등 참석자들이 기념사진을 찍고 있다. 조계종 제공.

성탄절을 앞두고 서울 종로구 조계사에 종교 간 화합과 평화를 상징하는 크리스마스트리가 불을 밝혔다. 대한불교조계종은 18일 조계사 일주문 앞에서 이웃 종교 지도자들을 초청해 크리스마스트리 점등식을 열었다.점등식에는 최종수 한국종교인평화회의 대표회장(성균관장), 박인준 천도교 교령, 이용훈 한국천주교주교회의 주교, 나상호 원불교 교정원장, 박승렬 한국기독교교회협의회(NCCK) 회장 등이 참석했다.조계종 총무원장 진우 스님은 “‘네 이웃을 네 몸과 같이 사랑하라’는 예수님의 가르침과 부처님께서 펼치신 자비의 정신은 종교를 넘어선 하나의 큰 진리”라며 “우리는 서로 다른 길을 걷고 있지만 모두가 인간의 고통을 덜어주고 세상을 밝히려는 마음만은 같다”고 말했다.진우 스님은 이어 “종교 간 화합은 갈등을 줄이고 평화를 세우는 가장 강력한 사회적 힘”이라며 “종교계가 더욱 단단히 연대해 사회적 약자들의 곁을 지키고 고통의 현장 가까이 다가가자”고 강조했다.손원천 선임기자