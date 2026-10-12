“헤드폰 끼고 춤추다 울타리 넘어”…호랑이 공격에 숨진 男, 마지막 행동 ‘의문’[월드픽]

목격자 “울타리 넘기 전 사진 촬영 부탁”

“말리는 여성 밀치고 우리로 뛰어내려”

“네 발로 기어가고 호랑이 향해 절해”

이미지 확대 영국 요크셔 야생공원에서 한 남성이 호랑이 구역에 들어갔다가 호랑이의 공격을 받아 숨졌다. 엑스(X) 캡처

이미지 확대 시베리아 호랑이. 요크셔 야생동물공원 제공

세줄 요약 헤드폰 낀 남성, 호랑이 우리 넘어감

목격자들, 춤추듯 이상 행동 증언

공원 운영 중단, 경찰 영상 공유 자제

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영국의 한 야생동물공원에서 시베리아 호랑이의 공격을 받아 숨진 남성이 공원에서 헤드폰을 낀 채 춤을 추는 등 이상 행동을 보이다 스스로 울타리를 넘어 호랑이가 있는 공간으로 뛰어내렸다는 목격담이 나왔다.11일(현지시간) 영국 일간 더타임스와 더선 등 현지 매체 보도에 따르면 사건은 지난 10일 오후 영국 잉글랜드 사우스요크셔주 돈캐스터 인근의 요크셔 야생동물공원에서 발생했다. 20대 초반으로 알려진 남성은 시베리아 호랑이가 있는 우리 안으로 들어갔다가 공격을 당해 현장에서 숨졌다.목격자들은 남성이 사고 전 헤드폰을 착용한 채 관람로 주변을 빠르게 오가거나 춤을 추는 듯한 행동을 했다고 전했다. 호랑이를 배경으로 사진을 찍어 달라고 다른 관람객에게 부탁하기도 했다.더선은 당시 현장에 있던 델 테일러의 증언을 보도했다. 테일러는 남성이 호랑이를 배경으로 사진을 찍어 달라고 요청해 휴대전화로 사진을 촬영해 줬다고 밝혔다. 남성은 사진을 찍은 뒤 감사 인사를 했으며, 영상에는 사진을 한 장 더 찍어 달라고 말하는 음성도 담긴 것으로 전해졌다.그러나 남성은 얼마 지나지 않아 관람객과 호랑이 우리 사이에 설치된 울타리를 넘어 우리 안으로 들어갔다. 테일러의 일행이 촬영한 영상에는 남성이 우리 안으로 들어간 뒤 호랑이에게 공격당하는 상황이 담겼다. 그가 호랑이에게 손가락을 치켜세우고 “멈춰, 안돼”라고 외치는 소리도 담겼다.다른 목격자들은 남성이 울타리를 넘으려 할 때 한 여성이 그를 붙잡아 말리려 했다고 전했다. 영국 인디펜던트는 목격자들의 말을 인용해 여성이 남성을 끌어당겨 막으려 했지만, 남성은 이를 뿌리치고 우리 안으로 뛰어내렸다고 보도했다.또 다른 목격자 앤서니 헌트는 남성이 우리 안에 들어간 뒤 상황에 대해 “마치 공연처럼 보였다. 사고를 당한 남성은 모두가 볼 수 있는 관람 구역에서 네 발로 기어가고 호랑이를 향해 절했다. 마치 호랑이를 기다리는 것 같았다”고 설명했다.현장에 출동한 공원 직원들은 호랑이를 물러나게 하기 위해 소리를 내는 장비 등을 사용한 것으로 전해졌다. 하지만 응급 구조대가 현장에 도착했을 당시 해당 남성은 이미 호랑이에게 목과 가슴 부위 등을 물려 숨진 상태였다.사우스요크셔 경찰은 사건 당일 오후 1시 35분쯤 남성이 호랑이 우리 안으로 들어갔다는 신고를 접수했다. 경찰은 호랑이가 남성에게 중상을 입혔으며, 의료진의 노력에도 현장에서 사망 판정을 받았다고 설명했다. 유가족에게는 사고 사실이 통보됐으며, 전문 지원 인력이 가족을 돕고 있는 것으로 전해졌다.경찰은 온라인에서 유포되는 사고 영상에 대해서도 언급했다. 경찰은 영상이 돌고 있다는 사실을 알고 있다며, 충격적인 장면이 담긴 영상을 공유하지 말아 달라고 당부했다.사고를 일으킨 호랑이는 다치지 않은 것으로 확인됐다. 공원 측은 사고와 연관된 호랑이를 안락사하지 않겠다는 입장을 밝혔다.공원은 사고 직후 방문객을 대피시키고 운영을 중단했으며, 사고 경위를 관계 당국과 함께 조사하고 있다.한편 지난 2009년 개장한 요크셔 야생동물공원은 규모가 260에이커(약 31만 8000평)에 달한다. 이 공원의 시베리아 호랑이는 2에이커(약 2400평) 범위의 우리에서 서식하고 있다. 이번 사건에 등장한 시베리아 호랑이는 아무르 호랑이라고도 불리는 멸종위기 아종이다.이보희 기자