‘부캉이’는 시작일 뿐?…‘이곳’으로 향하는 상어들, 충격 근황 전해졌다 [지금, 지구]

세줄 요약 부산 부캉이, 암컷 흑상어로 확인

캐나다·미국 동부서 백상아리 북상

수온 상승과 먹잇감 이동이 배경

이미지 확대 백상아리 관련 이미지. 위키피디아

이미지 확대 헤엄치는 부캉이 2일 부산 동구 북항친수공원에서 대형 그물을 활용해 상어(부캉이) 구조작업이 진행되고 있다. 2026.10.2 연합뉴스

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이미지 확대 부캉이에 작별인사 29일 부산 북구 북항친수공원에서 부산해경, 부산소방재난본부 구조정과 고무보트가 물줄기를 뿌리며 상어(부캉이)를 수로 밖으로 몰아내는 작업을 진행하고 있는 가운데 시민들이 부캉이에게 인사하고 있다. 해경과 소방당국의 구조작업에도 이날 오후 1시 기준으로 상어는 아직 수로 밖을 벗어나지 않고 있다. 2026.9.29 연합뉴스

인간이 저지른 환경 오염은 지구 온난화를 불렀고 이는 결국 인간의 생명을 위협하는 기후 위기라는 거대한 부메랑으로 돌아왔습니다. 더 이상 기후 위기는 남 일이 아닌, 현재 우리가 직면한 뼈 아픈 현실입니다. [지금, 지구]는 지금 지구 곳곳에서 일어나고 있는 기후 위기 소식을 전해드립니다.

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부산 북항 친수공원에 나타나 시민들의 관심을 모은 상어 ‘부캉이’가 몸길이 약 3ｍ의 암컷 흑상어로 확인됐다. 국제자연보전연맹(IUCN) 적색목록상 위기종인 흑상어는 수온 변화에 따라 장거리를 이동하는 회유성 어종이다.최근 상어의 출현은 국내에서만 나타나는 현상이 아니다. 캐나다 동부 해역에서는 과거보다 북쪽에서 백상아리가 잇따라 발견되고 있다. 바다가 따뜻해지면서 먹잇감의 서식 범위가 달라지고, 이를 따라 상어의 활동 영역까지 변하고 있다는 분석이 나온다.최근 영국 BBC는 캐나다 노바스코샤주 인근 해역에서 백상아리의 출현이 눈에 띄게 늘고 있다고 보도했다.올여름 노바스코샤 해역에는 몸길이 약 4.2ｍ의 백상아리 한 마리가 나타났다. 연구진이 ‘컨텐더’(Contender)라는 이름을 붙인 이 상어는 불과 몇 달 전까지만 해도 미국 플로리다주 인근에서 발견됐지만 봄이 지나 여름이 되면서 북쪽으로 이동했다.최근 미국 동부와 캐나다 동부 해역에서는 백상아리가 과거보다 북쪽에서 발견되는 사례가 늘고 있다. 미국 동부에서는 물개의 개체 수가 회복하면서 이를 먹이로 삼는 백상아리의 개체 활동도 활발해졌고, 캐나다 동부의 차갑고 깊은 바다 역시 새로운 백상아리 서식지로 주목받고 있다.문제는 상어의 활동 범위가 넓어지면서 사람과 마주칠 가능성도 커지고 있다는 점이다.지난 9월 캐나다 퀘벡주 가스페 해안에서는 다이버가 백상아리의 공격을 받는 사고가 발생했다. 다이버의 부상은 생명을 위협할 정도는 아니었지만, 사고 이후 지역 다이빙·수상레저 업체들이 긴장하면서 일부 업체가 다이빙을 취소하기도 했다.그렇다면 백상아리는 왜 점점 북쪽으로 이동하는 것일까.백상아리는 원래 어느 정도 차가운 바다에서도 활동할 수 있는 종이다. 몸의 근육 온도를 주변 바닷물보다 높게 유지하는 특성이 있어 차가운 물에서도 빠르게 움직이며 사냥할 수 있다. 다만 체온을 유지하려면 그만큼 많은 에너지가 필요하기 때문에 먹이가 풍부한 해역을 찾는 것이 중요하다.최근 캐나다와 미국 연안에서는 백상아리의 주요 먹잇감인 물개 개체 수가 증가하고 있다. 여기에 기후변화로 바닷물이 따뜻해지면서 일부 어종이 더 북쪽으로 이동하고 있다는 연구 결과도 나온다.먹이가 되는 물고기가 북쪽으로 이동하면 이를 먹는 물개가 늘어나고, 다시 물개를 쫓아 백상아리도 이동할 수 있다는 것이다.실제로 노바스코샤 앞바다의 표층 수온은 최근 30년 동안 약 1.5도 상승한 것으로 알려졌다. 같은 기간 해저 수온은 약 3도 오른 것으로 분석됐다.따뜻해진 바다가 해양 생물의 분포를 바꾸고, 먹이사슬을 따라 상위 포식자인 상어의 활동 범위까지 변화시키고 있는 셈이다.노바스코샤주 핼리팩스에서 다이빙 강사이자 해양과학 교육자로 활동하는 알라나 카나란은 2010년 이 지역으로 이주했을 당시만 해도 백상아리를 보는 일이 흔하지 않았다고 회상했다.그는 이후 다른 지역에서 활동하다 2020년 노바스코샤로 돌아왔고, 그사이 바다의 모습이 크게 달라졌다고 말했다. 카나란은 “여름철 바닷물이 따뜻해지고 시야가 흐려지는 시기에 물속에서 상어의 존재를 느낄 때가 있다”고 말했다.실제로 주변에서는 백상아리와 가까이 마주친 사례도 잇따르고 있다. 한 다이버는 노바스코샤주 세인트마거릿만 인근의 유명 다이빙 장소에서 물속 바닥을 살피던 중 머리 위로 지나가는 백상아리를 발견하기도 했다.백상아리가 인간을 먹잇감으로 적극적으로 노리는 것은 아니다. 다만 물속에서 움직이는 사람을 먹잇감인 물개로 착각하거나 호기심 때문에 접근하는 경우가 있는 것으로 알려졌다.특히 잠수복을 입은 다이버나 서핑보드가 물 위에서 만들어내는 실루엣이 백상아리의 먹잇감과 비슷하게 보일 수 있다. 대부분은 일정한 거리를 유지하며 지나가지만 드물게 공격으로 이어질 수 있다.캐나다의 다이빙 업계에서는 이에 따라 상어와의 접촉 가능성을 교육 과정에 포함하고 있다. 카나란은 다이버들에게 상어의 공격 위험은 여전히 매우 낮지만 과거보다 주의를 기울일 필요가 있다고 설명했다.상어가 더 자주 목격되는 또 다른 이유로는 사람들의 해양활동 증가도 꼽힌다. 노바스코샤의 인구가 증가하고 바다를 찾는 다이버와 보트 이용객도 늘면서 과거보다 상어를 발견할 ‘눈’이 많아졌다는 것이다.해양생물학자 닐 해머슐래그는 최근 몇 년 사이 노바스코샤 해역에서 백상아리 목격이 늘었다고 말했다. 다만 이를 곧바로 백상아리 개체 수 증가로 해석해서는 안 된다고 설명했다.실제로 한 연구팀이 지난해 55일 동안 조사한 결과 120마리의 서로 다른 백상아리를 확인했지만, 약 80%는 한 차례만 발견됐다. 특정 개체들이 이 지역에 정착했다기보다는 상당수가 해역을 이동하는 과정에서 관찰됐다는 의미다.해머슐래그는 노바스코샤 주변 바다가 여전히 차갑지만 백상아리가 활동하기에 적합한 범위에 있으며, 물개와 참치 등 먹잇감도 풍부하다고 설명했다.백상아리는 한 번 먹이가 풍부한 지역을 경험하면 다시 돌아올 가능성도 있다. 개체가 이동 경로와 먹이가 풍부한 장소를 기억하고 다음 이동에 활용할 수 있기 때문이다.다만 상어가 북쪽 해역으로 이동하는 현상을 무조건 위험 신호로만 볼 필요는 없다는 의견도 나온다.전문가들은 사람들이 상어의 존재를 인지하고 적절한 거리를 유지하는 것이 중요하다고 강조한다. 물개가 많이 서식하거나 물이 탁해 시야가 좋지 않은 곳에서는 특히 주의해야 한다.노바스코샤의 다이버들도 상어의 출현을 이유로 바다를 포기하기보다는 환경 변화에 맞춰 행동을 조심하는 방식을 택하고 있다.문제는 앞으로다. 기후변화가 계속되면서 바닷물의 온도와 해양 생태계가 달라지면 상어뿐 아니라 다양한 해양생물의 서식 범위도 바뀔 수 있다.부산 북항의 ‘부캉이’ 역시 기후변화 때문이라고 단정할 수는 없지만, 우리나라 연근해에서 대형 상어가 잇따라 발견되고 있다는 점에서 달라지는 바다에 대한 관심을 높이는 계기가 되고 있다.국립수산과학원은 우리나라 연근해의 대형 상어 출현 현황을 지속적으로 관찰하고 생태 연구를 강화할 계획이라고 밝혔다.결국 바다에서 벌어지는 변화는 상어 한 마리의 이동만으로 설명되지 않는다. 수온이 달라지고, 먹잇감이 이동하고, 그 먹잇감을 따라 포식자까지 움직인다. 기후변화가 바다의 생태계 전체를 조금씩 바꾸고 있는 것이다.올해 북쪽으로 향한 백상아리들이 내년에도 같은 해역으로 돌아올지는 아직 알 수 없다. 다만 분명한 것은 바다를 이용하는 인간 역시 이제 달라진 해양 생태계와 함께 살아가는 방법을 고민해야 한다는 점이다.하승연 기자