근육 몸매 소방관들이 ○○까지 안았다… 호주·유럽 넘어 중국까지 들썩인 달력 [월드픽]

세줄 요약 34주년 호주 소방관 달력, 5종으로 확대 출시

악어·펭귄·웜뱃과 함께한 사진, 화제 집중

중국서 5000명 몰려 글로벌 인기 재확인

이미지 확대 34주년을 맞는 2027년 호주 소방관 달력에서 호방관들이 개, 고양이를 안고 있다. 호주소방관달력 제공

이미지 확대 2027년 호주 소방관 달력 단독 버전. 호주소방관달력 제공

이미지 확대 2027년 호주 소방관 달력 혼합 동물 버전. 호주소방관달력 제공

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근육질 몸매를 드러낸 소방관들의 모습을 담은 ‘호주 소방관 달력’이 올해는 여러 동물과 함께 찍은 버전으로도 출시된다고 미국 연예매체 피플이 지난 27일(현지시간) 전했다.제작사 측에 따르면 이번 2027년 달력은 호주와 미국을 넘어 유럽과 아시아까지 확장되는 역대 최대 규모 글로벌 출시가 예정돼 있다.34주년을 맞는 호주 소방관 달력은 올해는 소방관들의 단독 사진이 수록된 버전 외에도 개, 고양이, 말, 혼합 동물 등 총 5종으로 출시된다.공식 홈페이지 온라인 구매 기준 가격은 달력당 21.82호주달러(약 2만원)다.혼합 동물 버전에는 탄탄한 몸매의 소방관들이 각자 악어, 펭귄, 웜뱃 등을 들고 있는 모습이 눈길을 끈다. 고양이 버전의 경우 달력에 등장한 모든 고양이들은 구조된 고양이로 전해졌다.미국 내 달력 판매 수익금 중 2000달러(약 270만원)는 캘리포니아주 패서디나동물보호협회에 기부할 예정이다. 이 협회는 수백 마리의 고양이에게 새 가정을 찾아주는 ‘캣콘’ 행사에서 달력을 판매해 기금을 모금할 계획이다.유럽에서는 이탈리아 시칠리아의 라르카디나탈리아동물보호소가 협업한다. 달력 속 소방관들은 이 보호소가 만든 ‘우리는 모두 똑같다’(Semu I stissi)라는 문구가 새겨진 물품을 착용하고 사진을 찍었다.호주 소방관 달력은 아시아에서도 큰 인기를 모은 바 있다.중국 상하이에서 열린 국제박람회에서 1200부 한정으로 판매된 달력을 사기 위해 5000명 이상이 몰렸으며, 중국판 인스타그램으로 불리는 샤오홍슈에서는 관련 게시물 조회수가 1000만회를 돌파하기도 했다고 제작사 측은 전했다.홍콩에서는 달력 판매를 통해 홍콩 유기견구조·동물학대방지협회에 기부금 3만 7000달러가 모였고, 홍콩 적십자사 타이포 구호 활동에도 2만 달러가 기부된 바 있다.이정수 기자