“韓 돌아가고 싶어도 못 가는 상황” 충격…한국인 수백명 발 묶였다

세줄 요약 방콕 폭우로 공항·도로 마비, 귀국 지연

한국인 수백명 수완나품 공항서 장시간 대기

태국 재난지역 선포, 공무원 특별휴무 시행

이미지 확대 2026년 9월 27일 태국 방콕에서 폭우가 내리는 가운데 사람들이 침수된 지역을 헤치며 걷고 있다. 로이터 연합뉴스

이미지 확대 2026년 9월 27일 방콕 람캄행에서 홍수로 갇힌 버려진 차량들을 사람들이 지나가고 있다. AFP 연합뉴스

이미지 확대 2026년 9월 28일 태국 방콕의 홍수로 인해 운영에 차질이 생긴 후 수완나품 공항에 지연된 승객 수하물이 놓여 있는 모습. AP 연합뉴스

이미지 확대 2026년 9월 26일 태국 방콕에서 오토바이 운전자들이 홍수로 뒤덮인 물길을 지나가고 있다. 신화 연합뉴스

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최근 태국 방콕 일대에 폭우가 쏟아지면서 항공편 운항에도 차질이 빚어져 한국인 수백명이 방콕 수완나품 공항에 14시간 넘게 발이 묶였다.28일(현지시간) 태국 정부에 따르면 방콕 일대에는 지난 24일부터 전날까지 330㎜가 넘는 폭우가 쏟아져 시내 곳곳이 침수됐다.이로 인해 많은 주택과 건물·도로가 물에 잠겨 교통이 중단됐고, 전날 국영 정부저축은행이 방콕과 주변 지역의 일부 지점을 폐쇄하는 등 많은 사업장이 문을 닫았다.현재 이재민 4900명은 학교와 사원 등지에 마련된 대피소 200여곳으로 몸을 피했다. 방콕 당국은 폭우로 인한 이번 홍수로 5만 2000가구가 피해를 본 것으로 집계했다. 이 같은 상황에 방콕시는 배수펌프를 전면 가동해 초당 총 1200㎥의 물을 빼내고 있다.일부 항공사 승무원들도 홍수로 제때 출근하지 못하면서 전날부터 여객기 운항이 잇따라 지연됐다. 타이항공 여객기를 타려던 한국인 수백명 또한 전날 밤부터 수완나품 공항에서 14시간 넘게 발이 묶인 것으로 알려졌다.한국인 김모(37)씨는 “일가족 8명과 함께 타이항공을 타고 어젯밤 11시 10분 비행기로 귀국할 예정이었다”며 “비행기 출발 시각이 처음에는 오늘 오전 1시 40분으로 변경됐다가 이후 오전 3시, 오전 4시, 오전 6시 10분으로 계속 바뀌었다”고 연합뉴스에 전했다.이어 “항공사 직원은 게이트에 한 명도 없고 운항 지연과 관련한 안내도 전혀 없었다”며 “참다못해 타이항공 라운지에 직접 찾아가 문의하니 ‘폭우로 직원들이 출근하지 못했다’고 했다”고 토로했다.태국 정부는 방콕을 비롯해 논타부리주와 사뭇쁘라깐주 등지를 재난 지역으로 선포했다. 지난 주말에는 방콕 곳곳에서 생필품 사재기가 벌어져 상점 진열대가 텅 비자 태국 총리실은 자제해 달라고 당부했다.태국 정부는 또 이날부터 오는 29일까지 이틀 동안 방콕과 인근 3개 주 공무원에게 특별 휴무를 명령했다. 태국 정부는 “이는 (홍수로 인한) 교통 혼잡을 완화하려는 조치”라며 “이 기간 주요 업무는 부서장 판단에 따라 적절히 처리할 수 있다”고 전했다.한편 현지 파타야메일 보도에 따르면 지난 24일 태국 중부 촌부리주 파타야 인근 농쁘루 지역에서 홍수에 휩쓸려 실종된 한국인 남성으로 추정되는 시신이 사흘 만인 전날 오후 6시쯤 발견됐다.현지 어민이 처음 발견했을 때 시신은 심하게 부패한 상태였으며 옷차림이 실종 당시 한국인이 입은 것과 유사한 것으로 전해졌다. 태국 당국은 정확한 신원과 사인을 추가로 확인하기 위해 부검을 할 예정이다.하승연 기자