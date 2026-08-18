헬스 중인 男 도촬에 조롱까지…논란에 결국 폐업 선언했다 [월드픽]

세줄 요약 헬스장 몰카·조롱 영상으로 역풍 확산

사과에도 비판 지속, 브랜드 신뢰 추락

협박·경영난 겹쳐 수아브 연내 폐업 선언

이미지 확대 헬스장에서 타인의 운동 모습을 몰래 촬영해 조롱했다는 비판을 받은 호주의 온라인 스포츠웨어 브랜드가 논란 끝에 결국 사업을 접기로 했다. 틱톡 캡처

이미지 확대 헬스장에서 타인의 운동 모습을 몰래 촬영해 조롱했다는 비판을 받은 호주의 온라인 스포츠웨어 브랜드가 논란 끝에 결국 사업을 접기로 했다. 인스타그램

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헬스장에서 타인의 운동 모습을 몰래 촬영해 조롱했다는 비판을 받은 호주의 온라인 스포츠웨어 브랜드가 논란 끝에 결국 사업을 접기로 했다.18일(현지시간) 미 뉴욕포스트 등에 따르면 호주 온라인 스포츠웨어 브랜드 ‘수아브’(SUAVE)의 공동 소유주인 코너 라이트는 최근 공식 소셜미디어(SNS)를 통해 연내 브랜드 운영을 전면 중단한다고 밝혔다.지난 5월 라이트의 아내이자 공동 운영자인 클로에는 헬스장 밖 유리창 너머로 로잉 머신을 이용 중인 한 남성을 몰래 촬영한 뒤 “우리가 그동안 로잉 머신을 잘못 타고 있었네”라는 조롱 섞인 문구와 함께 SNS에 올렸다.해당 영상은 온라인상에 빠르게 퍼져 누리꾼들 사이에서 ‘체육관 망신 주기’(Gym shaming)라는 비판이 쏟아졌다. 결국 브랜드 측은 공식 사과문을 발표했으나 논란은 가라앉지 않았다.이와 관련해 라이트는 “당시 미숙한 대처로 상황을 좋지 않게 만들었고, 분명 선을 넘었다”며 “사건 이후 집에 방화를 저지르겠다는 위협과 살해 협박까지 받았고 본업이었던 일자리마저 잃었다”고 토로했다.이어 “부부의 정신 건강이 심각하게 악화했고 브랜드에 대한 애정도 잃었다”면서 “틱톡 중심의 마케팅 실패 등 기존 경영난도 폐업 결정의 복합적인 요인”이라고 덧붙였다.수아브 측의 폐업 소식이 알려지자 현지 누리꾼들 사이에서는 “자업자득이다”, “20~30초짜리 영상 하나로 사업과 일상이 무너진 것이 안타깝다” 등 엇갈린 반응이 나오고 있다.하승연 기자