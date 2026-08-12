호날두, ‘9살 연하’ 조지나와 10년 동거 끝… 마침내 결혼식 올렸다

세줄 요약 10년 동거 끝에 올린 호날두·조지나 결혼식

포르투갈 카스카이스서 다섯 자녀와 소규모 예식

SNS에 결혼반지 사진 공개, 약혼 1년 만의 결실

이미지 확대 축구 스타 크리스티아누 호날두가 오랜 기간 동거해온 연인 조지나 로드리게스와 10년 열애를 끝내고 11일(현지시간) 포르투갈에서 백년가약을 맺었다. 사진은 지난달 12일 조지나가 인스타그램에 올린 호날두와 함께 있는 모습. 조지나 인스타그램 캡처

이미지 확대 축구 스타 크리스티아누 호날두가 연인인 모델 조지나 로드리게스와 함께 스페인 마드리드에서 열린 한 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2019.7.29 AP 연합뉴스 자료사진

이미지 확대 결혼식을 올린 11일(현지시간) 크리스티아누 호날두와 조지나 로드리게스는 각자의 인스타그램에 결혼반지를 낀 채 포개고 있는 손 사진을 동시에 올렸다. 호날두 인스타그램 캡처

이미지 확대 축구 스타 크리스티아누 호날두가 오랜 기간 동거해온 연인 조지나 로드리게스와 10년 열애를 끝내고 11일(현지시간) 포르투갈에서 백년가약을 맺었다. 사진은 2019년 스페인 마드리드에서 탈세 혐의 재판에 참석한 뒤 법원을 나서는 호날두와 함께 있는 조지나의 모습. 2019.1.22 AFP 연합뉴스 자료사진

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세계적인 축구 스타 크리스티아누 호날두(41)가 오랜 기간 동거해온 연인 조지나 로드리게스(32)와 10년 열애를 끝내고 백년가약을 맺었다.미국 ESPN 등 외신에 따르면 호날두는 11일(현지시간) 포르투갈 카스카이스에서 조지나와 결혼식을 올렸다. 이날 예식은 이들의 다섯 자녀가 참석한 가운데 소규모로 진행됐다.호날두와 조지나는 각각 자신의 소셜미디어(SNS)에 부부가 나란히 결혼반지를 낀 손 사진을 동시에 공유했다.이번 결혼은 조지나가 지난해 8월 12일 인스타그램을 통해 약혼을 발표한 지 정확히 1년 만에 이뤄졌다.당시 조지나는 커다란 타원형 다이아몬드 반지가 돋보이도록 호날두의 손 위에 자신의 손을 포갠 사진과 함께 “이번 생에서도, 모든 생에서도”라는 글을 올려 약혼 사실을 전한 바 있다.두 사람은 2016년 호날두가 레알 마드리드에서 활약하던 당시 스페인 마드리드에서 처음 만났다.명품 브랜드 구찌의 한 매장을 방문한 호날두는 판매원으로 일하던 조지나와 처음 만나 바로 교제를 시작했고, 이듬해 공개 열애를 시작했다.호날두는 2022년 한 다큐 프로그램에서 “나이에 비해 훨씬 성숙하고 매우 흥미로운 여성이었다”고 연애 초기를 회상하면서 “이 연애가 이렇게 오래 지속될 줄은 예상하지 못했다”고 밝혔다. 또 “이렇게 강한 감정을 느낄 줄은, 이렇게 빠질 줄은 몰랐다”며 “시간이 지나면서 조지나가 내 인생의 여자라는 것을 느꼈다”고 말했다.함께 사는 두 사람은 슬하에 대리모를 통해 낳은 이란성 쌍둥이 에바 마리아(9)와 마테오(9) 남매, 조지나가 직접 임신·출산한 둘째 딸 알라나(8), 셋째 딸 벨라(4)를 두고 있으며 호날두가 이전 관계에서 얻은 장남 호날두 주니어(16)까지 총 5명의 자녀를 함께 키우고 있다.호날두는 레알 마드리드(스페인), 맨체스터 유나이티드(잉글랜드), 유벤투스(이탈리아) 등 유럽 프로축구 명문 구단을 두루 거친 세계적인 스타다. 지금은 사우디아라비아 프로축구 알나스르 소속으로 뛰고 있다.최근에는 개인 통산 6번째 월드컵 무대를 밟으며 ‘라이벌’ 리오넬 메시(아르헨티나)와 함께 남자 월드컵 역대 최다 출전 타이기록을 세운 바 있다.이정수 기자