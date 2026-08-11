“맥도날드서 결혼했어요” 하객 음식, 햄버거 아니었다… 직장서 사랑 싹 틔운 美커플 화제 [월드픽]

세줄 요약 오하이오 맥도날드 매장서 사내 커플 결혼식

빅맥 대신 파스타·풀드포크 등 외부 음식 제공

동료가 케이크 준비, 부부는 정리까지 함께

이미지 확대 지난 8일(현지시간) 제이미·조지 캘리코트 부부의 결혼식이 열린 미국 오하이오주 애크런의 한 맥도날드 매장이 알록달록한 풍선으로 장식돼 있다. 폭스8뉴스 클리블랜드 인스타그램 캡처

이미지 확대 지난 8일(현지시간) 미국 오하이오주 애크론의 한 맥도날드 매장에서 동료 직원인 제이미·조지 캘리코트 부부의 결혼식이 열리고 있다. 폭스8뉴스 클리블랜드 인스타그램 캡처

이미지 확대 지난 8일(현지시간) 제이미·조지 캘리코트 부부의 결혼식이 열린 미국 오하이오주 애크런의 한 맥도날드 매장에 웨딩반지를 낀 부부의 사진이 든 액자와 하객 방명록 등이 놓여 있다. 폭스8뉴스 클리블랜드 인스타그램 캡처

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맥도날드 매장에서 사내 커플 결혼식이 열려 미국에서 화제다.지난 9일(현지시간) 폭스뉴스, TMZ 등에 따르면 토요일이었던 전날 오하이오주 애크런의 한 맥도날드 매장은 평소보다 한층 로맨틱한 분위기로 꾸며졌다.이 매장에서 함께 근무해온 커플이 이날 세상 어느 곳보다 뜻깊은 장소인 이곳에서 결혼식을 올리기 때문이었다.남편을 따라 캘리코트로 성을 쓰게 된 제이미는 유니폼 대신 순백의 웨딩드레스 차림으로 나타났다.매장 내부는 하얀색, 노란색, 빨간색 풍선 등으로 특별하게 꾸며져 행복한 날의 분위기를 북돋웠다.결혼식에는 주인공 제이미·조지 부부의 직장 동료들이 참석했으며, 한 동료는 결혼 케이크를 직접 만들어 주기도 했다.하객들에게는 빅맥과 맥너겟 대신 리가토니 파스타, 풀드 포크, 버펄로 치킨 딥 등 결혼식을 위해 준비한 외부 음식이 제공됐다.부부는 결혼식이 다 끝난 후에도 먼저 자리를 뜨지 않고 동료들과 함께 매장 정리를 도왔다.매장에서 결혼식을 올리자는 아이디어는 이들의 직장 상사인 매장 매니저가 처음 제안했다. 처음엔 농담 삼아 말한 것이었지만, 직장 동료들을 가족처럼 생각해온 부부는 색다른 아이디어를 실행으로 옮기기로 했다.두 사람은 공통 지인을 통해 서로 처음 만나 알고 지내던 사이였다. 남편인 조지가 맥도날드에서 먼저 일하고 있었는데, 이후 제이미가 애크런으로 이사 온 뒤 해당 매장에 취업하면서 같이 일하게 됐다. 두 사람은 같은 조에서 일하면서 서로를 알아가다 연인 관계로 발전한 것으로 전해졌다.부부는 오하이오주의 유명 놀이공원인 시더 포인트로 신혼여행을 갈 예정이다. 이곳은 두 사람이 지인의 소개로 처음 만난 장소이자, 이후 약혼한 곳이기도 하다.현지 매체는 이같은 소식을 전하면서 부부의 나이 등 보다 구체적인 신상 정보 등은 밝히지 않았다.조지는 “아내가 저를 바꾸려고 하지 않아서 좋다”고, 제이미는 “저는 세상에서 제일 운이 좋은 여자”라고 TMZ와의 인터뷰에서 말했다.사연을 접한 미국 네티즌들은 “어디서 결혼하든 뭐가 중요한가. 당사자들만 행복하면 된다”, “서로에게 푹 빠진 곳에서 결혼하다니 멋지다” 등 반응을 보였다.이정수 기자