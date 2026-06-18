월드컵 구경 갔다 ‘죽을 뻔’…중국인 관광객, 멕시코 총기 강도에 털려

세줄 요약 멕시코 공항 인근서 중국 관광객 총기 강도 발생

복면 괴한, 차량 가로막고 여권·현금 등 탈취

중국 외교부, 월드컵 방문객에 치안 경계 당부

이미지 확대 지난 9일(현지시간) 멕시코 할리스코 과달라하라에 위치한 과달라하라 광장에서 설치된 2026 북중미월드컵 피파 팬 페스티벌 무대 주변을 경찰들이 지키고 있다. 2026.6.10. 뉴스1

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중국 정부가 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 관람차 멕시코를 방문하는 자국 관광객들에게 안전을 당부했다.18일 중국 외교부에 따르면 최근 멕시코로 경기를 보러 간 자국민이 멕시코시티 공항 근처에서 총기 강도를 당했다. 이어 미국 캔자스시티 축구 경기장 밖에서도 총기 강도 사건이 발생한 것으로 파악됐다고 밝혔다.외교부는 “미국, 캐나다, 멕시코 대사관 및 영사관은 이들 국가를 방문하는 자국민에게 경기 도시의 치안 상황을 미리 파악하고 대형 경기장 주변, 대중교통 정류장 및 관광지 등 인구 밀집 지역에서 경계를 유지하며 도난과 약탈의 위험을 방지할 것을 당부한다”고 전했다.지난 17일 영국 ‘인디펜던트’는 “월드컵 관람을 위해 멕시코를 방문한 중국 관광객 2명이 복면을 쓴 괴한들에게 차량을 가로막힌 뒤 총기 위협과 함께 강도 사건이 발생했다”고 전했다.해당 매체에 따르면 피해자인 왕쿤씨와 리저씨는 지난 10일 멕시코시티에 도착했으며, 당일 저녁 베니토 후아레스 국제공항에서 시내로 이동하던 중 범행의 표적이 됐다. 오토바이를 탄 복면 괴한들은 이들이 탑승한 차량을 가로막고 머리에 총구를 겨눈 뒤, 명품 시계와 현금, 여권 등을 빼앗아 달아났다.사태를 파악한 주멕시코 중국 대사관은 당국에 구체적인 자국민 안전 보호 조치와 철저한 수사를 강력히 요구했고, 현재 용의자 2명 중 1명이 체포된 것으로 확인됐다.왕씨는 소셜미디어(SNS)에 “내 인생에서 처음으로 강도를, 그것도 총기 강도를 당했다”며 “헬멧과 복면으로 얼굴을 가린 강도들이 머리에 총을 겨누고 여권과 가방, 노트북, 현금, 명품 시계를 훔쳐 갔다”고 밝혔다.문경근 기자