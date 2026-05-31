(영상)“목숨이 몇개냐” 10m 폭포서 풀가속…제트보트 탄 채 점프한 남성 ‘경악’

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캐나다 보트 유튜버 “세계 신기록” 주장

안전 논란에 현지 경찰 수사 착수

이미지 확대 캐나다의 한 남성이 제트보트를 몰고 약 10m 높이의 폭포 아래로 뛰어내리는 위험천만한 장면이 공개돼 온라인상에서 화제가 되고 있다. 더스티 프리젠 페이스북 캡처

세줄 요약 캐나다 폭포서 제트보트 점프 영상 확산

운전자 무사, 보트 전복 없이 착수 성공

경찰·보존당국, 적법성·환경 훼손 조사

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캐나다의 한 남성이 제트보트를 몰고 약 10m 높이의 폭포 아래로 뛰어내리는 위험천만한 장면이 공개돼 온라인상에서 화제가 되고 있다.캐나다 현지 매체들에 따르면 캐나다 출신 제트보트 운전자 더스티 프리젠(Dusty Friesen)은 최근 캐나다 앨버타주의 런드브렉 폭포에서 제트보트를 타고 뛰어내리는 데에 성공했다. 영상은 소셜미디어(SNS)를 통해 수백만회 이상 조회되며 급속도로 확산됐다.공개된 영상에는 프리젠이 거센 물살을 가르며 폭포 가장자리로 접근한 뒤 망설임 없이 아래로 뛰어내리는 모습이 담겼다. 폭포 높이는 약 9~12m 수준으로 알려졌다.보트는 공중으로 떠오른 뒤 강한 충격과 함께 수면에 착수했지만 뒤집히지 않았고, 프리젠 역시 큰 부상 없이 빠져나온 것으로 전해졌다.프리젠은 평소에도 급류와 폭포 지형을 이용한 과감한 제트보트 주행 영상으로 유명하다. 그는 과거에도 브리티시컬럼비아주 수쿤카 폭포와 비버 폭포 등에서 위험한 도전에 나선 영상을 여러 차례 공개한 바 있다.미국 매체 언오피셜 네트웍스는 “보통 폭포 점프는 카약이나 래프트에서 볼 수 있지만 제트보트로 시도하는 경우는 매우 드물다”며 “보트가 전복되거나 침몰하지 않은 것 자체가 놀라운 일”이라고 전했다.프리젠은 자신의 SNS를 통해 해당 점프를 “새로운 세계 기록”이라고 밝혔다. 다만 해당 도전은 공식 인증을 받은 행사는 아니었다.누리꾼들은 “영화 속 한 장면인 줄 알았다”, “도전 정신에 자극 받는다”, “용기가 대단하다” 등 놀라워 하는 반응을 보였다. 그러나 일부는 “자연환경을 훼손할 수 있는 무모한 행동이다”, “조회수에 목숨을 걸었다”, “목숨이 몇개냐”라며 비판하기도 했다.해당 영상이 온라인상에서 화제를 모으자 캐나다 왕립기마경찰(RCMP)과 보존 담당 공무원들은 제트보트 운항의 적법성 및 환경 규정 위반 여부에 대한 조사에 착수했다. 다만 현재까지 기소나 처벌 여부는 발표되지 않았다.이보희 기자