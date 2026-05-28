“여자는 욕심 많아” 떨어뜨린 돈 주운 여학생에 ‘성차별 발언’ 교장 “직무정지”…홍콩 공분

홍콩 중학교 교장, 인종차별 이어 여성비하 논란

학교 측 “즉시 집무 정지”…교육 당국도 조사 착수

이미지 확대 홍콩의 한 학교 교장이 싱가포르 학생 견학 중 경비원들에게 욕설을 퍼붓는 모습이 포착됐다. SCMP 캡처

이미지 확대 싱가포르 수학여행 중 현지 경비원들에게 욕설을 퍼부어 논란이 된 홍콩 중학교 교장이 이번에는 성차별성 발언까지 한 사실이 알려지며 파문이 커지고 있다. SCMP 캡처

세줄 요약 수학여행 중 경비원에 욕설 퍼부은 교장 논란

여학생 앞 성차별 발언 추가 공개로 공분 확산

학교 직무정지·경찰 조사·교육당국 보고 요구

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

싱가포르 수학여행 중 현지 경비원들에게 욕설을 퍼부어 논란이 된 홍콩 중학교 교장이 학생을 향해 성차별성 발언까지 한 사실이 알려지며 파문이 커지고 있다.26일(현지시간) 홍콩 매체 사우스차이나모닝포스트(SCMP) 등에 따르면 홍콩 산우이 상업협회 중학교 교장인 리척힝은 최근 학생들과 함께한 싱가포르 수학여행 도중 현지 여성 경비원들과 말다툼을 벌였다.소셜미디어(SNS)를 통해 확산된 영상에는 리 교장이 관광버스 주차 문제로 갈등을 빚은 경비원들에게 “닥쳐(shut up)”, “저리 가(go away)” 등의 말을 하고 광둥어로 욕설을 내뱉는 장면이 담겼다. 경비원들은 남아시아계 여성으로 알려졌으며, 현장 분위기는 학생들이 지켜보는 가운데 점점 격해진 것으로 전해졌다.욕설을 퍼붓던 그는 중국계 행인에게는 갑자기 태도를 바꿔 정중하게 대했다. 행인이 “여기에 주차하는 것은 위험하다”고 중국어로 말하자, 침착하고 예의 바르게 대답한 것이다. 이에 인종차별 논란이 불거졌다.논란은 리 교장의 추가 영상이 공개되며 더욱 거세졌다. 여학생들과 대화하는 모습이 담긴 영상에서 그는 일부러 지폐를 떨어뜨렸다. 한 여학생이 돈을 주워 건네자 그는 “이것 봐. 여자들은 이렇게 욕심이 많다”고 말했다.해당 영상을 접한 누리꾼들은 “학생들 앞에서 여성 비하 발언까지 했다”, “어떻게 교장이 학생들에게 잘못된 가치관을 조장할 수 있느냐”, “교육자로서 자질이 의심된다” 등의 비판을 쏟아냈다.논란이 커지자 학교 운영위원회는 긴급 회의를 열고 리 교장을 즉시 직무 정지시켰다. 학교 측은 성명을 통해 “교장의 언행은 사회와 교육계가 기대하는 기준에 부합하지 않았다”고 밝혔다.싱가포르 경찰도 신고를 접수해 조사에 착수한 상태다. 홍콩 교육당국 역시 학교 측에 사건 경위 보고서를 제출하라고 요구한 것으로 전해졌다.이보희 기자