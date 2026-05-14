“나 다음은 자식에게”…올트먼, 머스크의 오픈AI 세습 요구 폭로

세줄 요약 머스크, 오픈AI 지분 90%·경영권 요구

사후 지배권은 자녀에게 세습 발언

올트먼, 공익단체 훔치기 주장 반박

이미지 확대 일론 머스크 테슬라 최고경영자. AFP 연합뉴스

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샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)는 일론 머스크 테슬라 CEO가 오픈AI 지분과 경영권을 요구하며 그의 사후 자녀에게 세습하겠다는 의지도 드러냈다고 증언했다.지난 12일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ) 등 주요 외신에 따르면 올트먼 CEO는 머스크 CEO의 소송 제기로 미국 캘리포니아 북부연방지법 오클랜드지원에서 열린 재판에 증인으로 출석해 이같이 전했다.그는 머스크가 오픈AI 영리 법인 설립 관련 논의에도 참여했으며 당시 자신이 지분의 90%를 가져야 한다고 요구했다고 밝혔다. 머스크는 그 이유로 “내가 가장 유명하다”며 “내가 트윗 하나만 올리면 (오픈AI의) 가치가 순식간에 치솟을 것”이라고 말했다고 주장했다.올트먼은 다른 공동창업자들이 머스크에게 ‘당신이 사망하면 그 지배권은 어떻게 되느냐’고 묻자 “내 자식들에게 넘어가야 할 것”이라고 답했다면서 이를 듣고 소름이 끼쳤다고 했다.그는 AI 개발에 필수적인 연산 자원을 확보하기 위해 필요한 자금을 모으려면 조직을 영리 기업으로 전환해야 한다는 게 당시 자신과 다른 공동창업자들의 생각이었고 머스크도 같은 생각이었다고 말했다.이어 2015∼2020년 사이 오픈AI의 자금조달 목록을 제시하면서 머스크가 투입한 3800만 달러(약 566억원)는 해당 기간 유치한 투자액의 28%에 불과하다고 했다. 그는 ‘공익단체를 훔쳤다’는 머스크의 주장에 대해 “그런 프레임은 이해하기조차 어렵다”고 반박했다.문경근 기자