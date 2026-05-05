카리나·안효섭, 뉴욕서 포착… 지수·제니·로제·리사 다 모여 드레스 대결 [포착]

세줄 요약 2026 멧갈라, 뉴욕서 ‘코스튬 아트’ 주제로 개최

카리나·안효섭·블랙핑크 멤버들 대거 참석

각기 다른 드레스와 콘셉트로 존재감 과시

이미지 확대 그룹 에스파 멤버 카리나가 4일(현지시간) 미국 뉴욕 메트로폴리탄 미술관에서 열린 ‘코스튬 아트’를 주제로 한 멧갈라 행사에 참석하고 있다.2026.5.4 AFP 연합뉴스

이미지 확대 그룹 에스파 멤버 카리나가 4일(현지시간) 미국 뉴욕 메트로폴리탄 미술관에서 열린 ‘코스튬 아트’를 주제로 한 멧갈라 행사에 참석하고 있다.2026.5.4 AP 연합뉴스

이미지 확대 배우 안효섭이 4일(현지시간) 미국 뉴욕 메트로폴리탄 미술관에서 열린 ‘코스튬 아트’를 주제로 한 멧갈라 행사에 참석하고 있다.2026.5.4 AP 연합뉴스

이미지 확대 배우 안효섭이 4일(현지시간) 미국 뉴욕 메트로폴리탄 미술관에서 열린 ‘코스튬 아트’를 주제로 한 멧갈라 행사에 참석하고 있다.2026.5.4 AFP 연합뉴스

이미지 확대 그룹 블랙핑크 멤버 겸 배우 지수가 4일(현지시간) 미국 뉴욕 메트로폴리탄 미술관에서 열린 ‘코스튬 아트’를 주제로 한 멧갈라 행사에 참석하고 있다.2026.5.4 AP 연합뉴스

이미지 확대 그룹 블랙핑크 멤버 겸 배우 지수가 4일(현지시간) 미국 뉴욕 메트로폴리탄 미술관에서 열린 ‘코스튬 아트’를 주제로 한 멧갈라 행사에 참석하고 있다.2026.5.4 AP 연합뉴스

이미지 확대 그룹 블랙핑크 멤버 제니가 4일(현지시간) 미국 뉴욕 메트로폴리탄 미술관에서 열린 ‘코스튬 아트’를 주제로 한 멧갈라 행사에 참석하고 있다.2026.5.4 AP 연합뉴스

이미지 확대 그룹 블랙핑크 멤버 제니가 4일(현지시간) 미국 뉴욕 메트로폴리탄 미술관에서 열린 ‘코스튬 아트’를 주제로 한 멧갈라 행사에 참석하고 있다.2026.5.4 AP 연합뉴스

이미지 확대 그룹 블랙핑크 멤버 로제가 4일(현지시간) 미국 뉴욕 메트로폴리탄 미술관에서 열린 ‘코스튬 아트’를 주제로 한 멧갈라 행사에 참석하고 있다.2026.5.4 AP 연합뉴스

이미지 확대 그룹 블랙핑크 멤버 로제가 4일(현지시간) 미국 뉴욕 메트로폴리탄 미술관에서 열린 ‘코스튬 아트’를 주제로 한 멧갈라 행사에 참석하고 있다.2026.5.4 AFP 연합뉴스

이미지 확대 그룹 블랙핑크 멤버 리사가 4일(현지시간) 미국 뉴욕 메트로폴리탄 미술관에서 열린 ‘코스튬 아트’를 주제로 한 멧갈라 행사에 참석하고 있다.2026.5.4 로이터 연합뉴스

이미지 확대 그룹 블랙핑크 멤버 리사가 4일(현지시간) 미국 뉴욕 메트로폴리탄 미술관에서 열린 ‘코스튬 아트’를 주제로 한 멧갈라 행사에 참석하고 있다.2026.5.4 AP 연합뉴스

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세계 최대 규모 패션 자선 행사인 멧 갈라(Met Gala)가 올해는 ‘코스튬 아트’(Costume Art·의상 예술)를 주제로 열린 가운데 한국 스타들도 대거 참석해 눈길을 끈다.4일(현지시간) 미국 뉴욕 메트로폴리탄 미술관에서는 ‘2026 멧 갈라’가 개최됐다. 1948년 시작된 행사는 매년 특별한 드레스 코드를 지정한다. 올해 멧 갈라의 드레스 코드는 ‘패션은 예술이다’(Fashion is Art)로, 참석자들은 패션을 통해 각자가 생각하는 예술을 표현할 것으로 전망됐다. 일각에서는 요즘 일부 유명인들은 자신의 몸 자체를 예술 작품으로 여기기 때문에 파격적인 노출 의상도 많이 등장할 것으로 내다봤다.할리우드 배우와 팝스타 등 수많은 유명인이 이날 행사에 참석한 가운데 한국 스타들도 자리를 빛냈다.그룹 에스파 멤버 카리나는 이날 어깨끈과 가슴선이 화려한 보석으로 장식된 은색 새틴 드레스를 입고 나타났다. 여기에 길게 늘어진 검정색 코트를 숄처럼 둘러 우아함을 더했다.배우 안효섭은 11년 만에 한국 남자 배우로는 처음으로 멧 갈라에 참석했다. 안효섭은 넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’에서 남자 주인공 진우 목소리 연기를 맡아 세계적으로 주목받고 있다.안효섭은 이날 금색·은색·검정색이 어우러진 사선 스트라이프 무늬 재킷에 빨간색 스카프로 포인트를 준 패션을 선보였다. 단추 대신 한국적인 느낌의 매듭이 달린 재킷에서는 ‘케데헌 진우’ 이미지가 엿보였다.그룹 블랙핑크는 네 멤버가 모두 이날 행사에 참석해 여전히 뜨거운 세계적인 인기를 자랑했다.특히 지수는 올해가 첫 멧 갈라 참석이어서 의미를 더했다. 지수는 등 부위를 노출한 백리스 드레스를 입고 모습을 드러냈다. 꽃무늬가 수놓인 드레스에 분홍빛 꽃 모양 머리장식을 더해 한 폭의 정물화를 연상시켰다.블랙핑크 멤버 제니는 올해까지 4년 연속 멧 갈라에 참석했다. 제니는 푸른빛이 도는 은색 스트랩리스 드레스 차림으로 세련된 카리스마를 발산했다.블랙핑크 멤버 로제는 2021년 참석 이후 5년 만에 다시 멧 갈라를 찾았다. 로제는 커다란 새 모양 장식이 돋보이는 검정색 드레스로 고혹미를 뽐냈다.블랙핑크 리사는 K팝 아티스트 최초로 멧 갈라의 호스트 위원회 명단에 이름을 올렸다. 리사는 이날 비즈 장식이 섬세한 시스루 드레스를 입고 나타났다. 사람 팔 모양 구조물이 어깨에 달려 얼굴 위로 드리운 베일을 잡고 있는 독창적인 패션으로 이목을 사로잡았다.이정수 기자