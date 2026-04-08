月 900만원 버는 강아지…그덕에 결혼자금 모은 英 커플

이미지 확대 반려견 이미지(사건과 무관). 아이클릭아트

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영국의 한 커플이 반려견의 일상을 소셜미디어(SNS)로 중계하며 벌어들인 돈으로 결혼 자금을 마련해 눈길을 끌고 있다.지난 7일(현지시간) 미국 뉴욕 포스트에 따르면 맨체스터 출신 샤논 에드먼슨과 그녀의 약혼자 조던 롤린스는 반려견 윌슨 덕분에 2028년 6만 6239달러(약 9780만원) 규모의 결혼식을 진행한다.이 커플이 결혼 자금을 손쉽게 마련할 수 있었던 이유는 바로 반려견 윌슨이다. 에드먼슨은 2023년 10월 반려견 윌슨의 SNS를 개설했고 이후 다양한 콘텐츠를 통해 윌슨을 스타로 만들었다. 윌슨은 5만명이 넘는 팔로워를 모았고 월 조회수는 300만회를 넘겼다. 에드먼슨은 2026년 2월부터는 SNS 수익 창출도 가능해졌다며 지난달 수익은 6146달러(약 910만원)였다고 말했다.에드먼슨은 “우리는 일찍 일어나서 모든 걸 계획하고 오전 7시부터 정오까지 촬영한다. 그때가 윌슨의 컨디션이 최고일 때다”며 “우리는 윌슨을 아기 대하듯이 대한다. 우리가 하는 모든 건 윌슨이 즐기는 것들이다”고 밝혔다.윌슨은 커플의 일상도 바꿔 놓았다. 롤린스는 크리에이티브 디렉션 회사를 운영하며 윌슨 촬영 일정을 계획하고 있으며 에드먼슨은 콘텐츠 제작에 집중하기 위해 아르바이트를 병행하고 있다. 윌슨이 유명세를 치르면서 여러 협업 기회도 있었으며 최근에는 런던으로 가 한 브랜드와 촬영도 진행했다. 그들의 집도 협업과 후원을 통해 받은 제품들로 가득 차 있다.반려견 윌슨 덕분에 막대한 수입을 얻은 이 커플은 2028년 8월 결혼식을 올린다. 비용은 6만 6239달러(약 9780만원)로 알려졌다. 에드먼슨은 “개를 키우면서 시작된 일이 이렇게 되었다고 생각하니 놀랍다. 우리는 주말마다 정말 열심히 일하지만 일처럼 느껴지지는 않는다”며 “우리의 미래를 그리는 과정이며 윌슨과 함께 할 것이다”고 했다.문경근 기자