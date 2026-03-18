“대폭락 후 폭등”…부자아빠, 비트코인 75만 달러 전망

이미지 확대 로버트 기요사키. 엑스(X·옛 트위터)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

베스트셀러 ‘부자 아빠 가난한 아빠’의 저자 로버트 기요사키가 세계 경제의 대규모 거품 붕괴를 예고한 뒤 일정 시간이 지난 이후 주요 자산 가격이 폭등할 것이라고 주장했다.기요사키는 17일(현지시간) 소셜미디어(SNS)를 통해 “역사상 가장 큰 거품이 터질 날이 머지않았다”고 경고했다. 그는 구체적으로 어떤 사건이 거품 붕괴의 시작이 될지는 알 수 없으나, 붕괴 자체는 이미 피할 수 없는 흐름이며 시기의 문제일 뿐이라고 했다.그는 경제 시장이 붕괴한 이후 약 1년이 지난 시점을 기준으로 자산 가격을 구체적으로 제시했다. 기요사키는 경제 위기 이후 안전 자산과 가상자산에 대한 수요가 폭증하면서 금은 온스당 3만 5000달러(약 5219만원), 은은 온스당 200달러(약 29만원) 수준까지 상승할 수 있다고 분석했다.가상자산 시장에 대해서는 더욱 공격적인 수치를 제시했다. 그는 비트코인이 개당 75만 달러에 도달하고, 이더리움 역시 9만 5000달러(약 1억 4166만원)까지 상승할 것으로 전망봤다. 기요사키는 그간 달러 가치 하락 가능성을 꾸준히 경고해왔으며, 금과 비트코인 등 실물 및 대체 자산 투자를 지속적으로 강조했다.문경근 기자